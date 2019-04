Brněnská MHD slaví 150 let. Znovu vsadí na koněspřežku a zrychlí wi-fi

A znát to bylo i při představování programu oslav významného výročí. „Určitým způsobem teď tato událost vrhá jakési šedé světlo, protože se nám pokaždé připomene,“ poznamenal generální ředitel brněnského dopravního podniku (DPMB) Miloš Havránek, který místo slova oslavy raději volil právě „připomínku“.



A že je co připomínat. Brněnská MHD je totiž nejstarší v Česku. Dokonce i Praha je v tomto ohledu pozadu. Zatímco v hlavním městě se vznik hromadné dopravy datuje do roku 1875, v Brně je to o šest let dříve.

První koněspřežná tramvaj vyjela z Moravského náměstí už 17. srpna 1869. Od té doby linky přibývaly a postupně protkávaly město napříč všemi směry.

Ve shodný den jako před 150 lety letos na rohu Moravského náměstí a Koliště odhalí stojan připomínající první jízdu. A v 19 hodin – stejně jako tenkrát – odtud odjede koněspřežka směrem k Semilassu.

Rozhodně to nebude jediný historický vůz MHD v ulicích. Na zájemce jich čeká dalších třináct, které už mají obnovu za sebou nebo se na ní pracuje. „Za zmínku stojí tramvaj Tatra T2 z roku 1959, která v Brně nejezdí v provozu s cestujícími dvě desetiletí. Zrenovovali jsme ji před třemi lety,“ podotkl provozní ředitel DPMB Jan Seitl.

Svézt se s ní lidé můžou už příští sobotu při zahájení plavební sezony na Brněnské přehradě. Od 9 do 18 hodin bude v provozu mimořádná tramvajová linka P11, která pojede z Bystrce přes Tábor a Českou do centra, kde se otočí Rooseveltovou ulicí a přes hlavní nádraží a náměstí Svobody vyrazí zpět do Bystrce.

Stoletá šalina, ohňostroj i street party, jež zavře celou Lidickou

Kromě zmíněného typu podnik nasadí historicky upravené tramvaje, které ještě dnes jezdí v ulicích, konkrétně T3 a K2. „Rekonstruovali jsme je do podoby, kdy byly do Brna dodány,“ vysvětlil Seitl. Renovací se ale dočkaly i autobusy a trolejbusy. A další opravy jsou v plánu, aby lidé nezapomněli, čím se dřív jezdilo.

Od příští soboty až do října vyjede vždy o víkendech a svátcích do ulic jedna z retro tramvají na vybrané lince. O konkrétním nasazení dopravní podnik bude informovat na svém webu. Stejně jako v minulosti pustí v letní sezoně do provozu historické linky H4 a H24.

V květnu pak začíná pravidelná přehlídka ohňostrojů při festivalu Ignis Brunensis a vůbec první světelná show plánovaná na 24. května nad Špilberkem je věnovaná právě 150. výročí MHD. O den později se bude křtít kniha o historii veřejné dopravy v Brně.

Následující měsíc pak bude v režii pravidelné Dopravní nostalgie, letos navíc od 14. do 16. června doplněné výstavou v centru s názvem Městská hromadná doprava ve třech stoletích.

„Přímo na náměstí Svobody mimo jiné přivezeme a vystavíme legendární tramvaj Grácku z roku 1919 a unikátní tramvajový kropicí vůz, na jehož kompletní rekonstrukci se snažíme získat peníze,“ vypíchl největší taháky Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea, které na výstavě spolupracuje.

Oslavy vyvrcholí na konci prázdnin 31. srpna obří street party, při které se na celé odpoledne zavře Lidická ulice od Moravského náměstí až po křižovatku s Pionýrskou. Pravidelné spoje tak vystřídají náhradní autobusy.

Účastníci se mohou těšit na komentovanou slavnostní přehlídku historických i současných vozů brněnské MHD, která vyrazí z Lidické směrem do Králova Pole. Padesátku vozů – 12 trolejbusů, 19 autobusů a 19 tramvají – dopravní podnik seřadí od nejstaršího po nejmladší. Unikátní jízda je naplánovaná na 13.30 a 18 hodin.

Na začátku února rozjel brněnský dopravní podnik ve všech svých 720 vozech bezplatné připojení k wi-fi. Spuštění ale okamžitě vyvolalo ostrou kritiku – každý cestující měl na jedno připojení k dispozici jen pět megabajtů dat, což kolikrát nestačilo ani na otevření webové stránky.

Po dvou měsících zkušebního provozu si však dopravní podnik pro Brňany připravil vytoužený dárek. Data na jedno připojení pro cestujícího dvacetinásobně navýšil. Místo pěti megabajtů dnes tak má uživatel rovnou stovku.

„To je z našeho pohledu komfortní a cestujícím toto nastavení bude vyhovovat,“ věří generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Po dohodě s vedením Brna budou zájem o službu a čerpání dat dále sledovat a případně upravovat. „Zhruba dva týdny už neevidujeme ani jednu připomínku k wi-fi,“ podotkl Havránek.

Není to prý tím, že by zájem o bezplatný internet opadl, jeho využívání naopak roste. Celkový objem dat je přitom stále nastavený na 30 gigabajtů na měsíc na jeden vůz MHD. „Nevíme, kolik dat za rok vyčerpáme, stále to proto bereme jako zkušební provoz,“ dodal ředitel. Pokud budou mít cestující k rychlosti a fungování připomínky, mohou se ozvat na e-mail wifi@dpmb.cz.

