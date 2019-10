Éru muzikálů rozjelo v Brně před patnácti lety rockové představení Vlasy

„Když jsme pak uvedli West Side Story, bylo evidentní, že potřebujeme větší divadelní dům určený pro tento žánr. Zájem souvisel s revolucí, protože za bývalého režimu bylo velké hudební divadlo de facto zakázané,“ říká ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša.

Protože uvedení velkých a technicky náročných produkcí naráželo na nedostatečně vybavenou budovu, začala se v roce 2001 v zadním traktu stávajícího divadla v Lidické ulici stavět nová hudební scéna pro téměř 700 diváků.

„Hudební soubory, a to nejen v Brně, se už desítky let před tím chovaly jako muzea. Tomu odpovídalo i technické zázemí divadelních budov, které prostě neumožňovalo tento náročný divadelní žánr dělat na potřebné úrovni tak, jak to bylo a je běžné ve světě,“ podotýká Moša.

Stavba brněnského sálu tak tehdy byla největší polistopadovou investicí státu do divadelní kultury. Vyšla na 450 milionů korun, přičemž většina peněz šla ze státního rozpočtu, 80 milionů zaplatilo Brno.

Nemalá investice z městské kasy vyvolala i vlnu kritiky, zda by peníze neměly mířit spíše do jiných divadel a dalších kulturních institucí.

Nestalo se, a tak byly položeny základní kameny brněnského divadelního domu, jež pocházejí z významných míst – z Dolních Věstonic, druhý byl díky Miloši Formanovi vyzvednut z Mekky muzikálu Broadwaye.

„Oba souvisejí s naší dramaturgií. Ten broadwayský má odkazovat na kolébku muzikálu, z níž čerpáme světové tituly, a ten z Dolních Věstonic pak symbolizuje naši touhu po originálních projektech českých autorů,“ vysvětluje Moša.

Muzikály letošní sezony Mamma Mia! (premiéra 19. října): Legendární kus plný hitů švédské skupiny ABBA. Ráj (15. února): Příběh z blízké budoucnosti završí trilogii Peklo, Očistec a Ráj. Grand Hotel (21. března): Ukáže svět luxusního berlínského hotelu z 20. let minulého století. Devět křížů (9. května): Nový historický muzikál vypráví starou moravskou legendu o ukrutném činu spáchaném roku 1540 v malé vísce nedaleko Velké Bíteše.

Forman navíc udělil divadlu práva pro muzikál Vlasy, v angličtině Hair, který se v Brně jako jediném divadle na světě hrál podle jeho filmového scénáře. Právě tento rockový kus nové divadlo slavnostně ve dnech 1. až 3. října 2004 otevíral.

Za 15 let Městské divadlo na hudební scéně odehrálo 2 905 představení a koncertů pro 1 780 893 diváků. „Nabízíme obdobnou plejádu představení jako na londýnském West Endu ve srovnatelném jevištním zpracování,“ vyzdvihuje herec, režisér a muzikálový umělecký šéf Petr Gazdík.

Podle Igora Ondříčka, uměleckého šéfa zpěvoherního souboru, divákům za tu dobu nabídli všechna stěžejní díla světového muzikálu. „Kdybyste toto chtěli zažít v Londýně, musíte tam jezdit na každé představení zvlášť, protože takto pohromadě se nikde na světě nehrají. Stálo by vás to asi stokrát tolik peněz, a to opravdu nepřeháním,“ upozorňuje Ondříček.

Ze 70 premiér se na špici popularity stále drží první muzikál

V divadle na jeviště přenášejí také nové kusy napsané přímo pro Brno, ze 68 novinek tady mělo světovou premiéru osmnáct inscenací. Letos k nim přibude poslední díl trilogie s názvem Ráj a také muzikál Devět křížů popisující starou moravskou legendu o ukrutném činu ze 16. století, jejž připomíná devět křížů poblíž dálnice D1.

A které muzikály se staly nejpopulárnějšími? „Určitě hned první premiéra muzikálu Vlasy. A pak také Bídníci, Mary Poppins, Jesus Christ Superstar, Čarodějky z Eastwicku, Bítls a zajisté se k nim přiřadí Mamma Mia, která bude mít premiéru v říjnu. Ale i inscenace, které nedosáhly nejvyššího počtu repríz, považujeme za nesmírně vzácné. Ať už se jedná o muzikál z varšavského ghetta Představ si, nebo Probuzení jara. Jsme rovněž rádi, že jsme mohli uvést novinky takových autorů, jako jsou Petr Ulrych, Zdeněk Merta, Milan Uhde či Miloš Štědroň,“ vyjmenovává Moša.

Jaká je vaše nejlepší vzpomínka na muzikály v Brně? Zdeněk Junák: Vzpomínám na muzikál Divotvorný hrnec, kde jsem hrál roli Woodyho Richtarika, protože byl první. Na začátku spousta škarohlídů říkala, že se tady muzikál neuživí. Ale máme stále vyprodáno a dokázali jsme, že na to máme. Eliška Skálová: Nejraději vzpomínám na roli Vlaštovky v Pískání po větru, byl to pro mě neskutečně citlivý a překrásně napsaný muzikál. Milovala jsem samozřejmě představení Kočky, v této inscenaci jsem si zahrála svou první muzikálovou roli Jeminé. Stanislav Slovák: Ani po čtvrtstoletí se nedá zapomenout na „smečku“ z West Side Story, kde jsem si zahrál první roli – Tygra v pánské company. Hudební scéna nabídla přes 60 titulů. Kdybych si mohl ještě jednou vybrat, chtěl bych být opět při tom.

V mnoha z nich diváci viděli herce Dušana Vitázka, držitele dvou Thálií. „Jeden večer vystupuji v kultovním muzikálu Rent, další den pak v činohře Zamilovaný Shakespeare. Je zázrak, že můžeme hrát tolik věcí. Třeba v Londýně je běžné, že je herec obsazený do jednoho muzikálu a pak skončí jako recepční. V Brně máme na podnose světové tituly, jež mnohdy uvádíme těsně po premiéře na Broadwayi. To je úžasné,“ popsal už před časem pro MF DNES Vitázek výhody brněnského angažmá.

Držitelkou prestižního ocenění Thálie za muzikál je také Hana Holišová, kterou proslavila především televizní obrazovka – diváci ji znají ze seriálu Ulice či zábavné show Tvoje tvář má známý hlas. Cenou se mohou pochlubit i Radka Coufalová, Petr Gazdík, Petra Jungmanová, Markéta Sedláčková a Petr Štěpán.

Patnácté narozeniny hudební scény divadelníci oslaví o víkendu dvěma koncerty v režii Igora Ondříčka. Hudební večer bude průřezem dosavadní tvorby.

„V každé sezoně jsme uvedli čtyři až pět premiér velkých hudebních inscenací. Nemůžeme se tedy logicky zastavit u každé z nich. Bude to večer ‚pamlsků‘, tedy výběr z toho nejlepšího a nejzajímavějšího,“ zve Moša.