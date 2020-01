Holčičku vyhodil z okna otec, tvrdí sousedé o tragédii v Pohořelicích

„Sám pak oknem vyskočil ven, ještě před příjezdem záchranářů, hasičů a policistů sedl do dodávky a ujížděl směrem na Třebíč. Cestou pak prý někomu řekl, co se stalo, a ten dotyčný zavolal policisty. Viděla jsem, jak překotně vyjíždějí přímo od domu. Museli jet hned pro něj,“ popsala MF DNES žena v jedné z prodejen v blízkosti nádraží, která zahlédla, jak muž od domu odjíždí.



Podle ní často chodil do blízké herny. „Nejspíš tam byl také v neděli večer. Těžko říct, co všechno se odehrálo, ale často tam pil. Povídá se, že bral i drogy,“ podotkla žena.



Matka holčičky se v Pohořelicích narodila. V bytě u nádraží v centru města žije s partnerem, kvůli kterému opustila manžela, s nímž má tři starší děti. Následně otěhotněla a na sklonku prosince porodila holčičku.

„Když přijeli z porodnice, všem se chlubil, ukazoval malou na potkání. Vysazený a nepříjemný byl na ty tři starší děti, které nebyly jeho. Vlastní dítě mít ale chtěl. Opravdu nerozumím tomu, co se u nich odehrálo, že to skončilo takovou tragédií. Museli se ten večer hrozně pohádat,“ řekla jiná žena, která se s matkou dětí zná ze základní školy.

Podle ní bylo soužití partnerů plné hádek a vyhrocených situací. „Přitom její manžel byl takové dobračisko. S novým partnerem měla problémy, rozhodně to nebyla poklidná domácnost. Když jí někdo řekl, aby od něj odešla, tvrdila, že věří, že se to všechno zase uklidní. Bohužel to dopadlo takto, ale člověk by spíš čekal, že se násilí dopustí na ní, ne na malé,“ dodala žena, která chce i kvůli bližšímu vztahu s rodinou zůstat v anonymitě.

Policie případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

Jako bouřliváka a člověka, který by nešel pro ránu daleko, popisují muže i další obyvatelé Pohořelic. Podle nich zakazoval své partnerce třeba navštěvovat rodiče a v bytě ji i zamykal. Před časem také údajně způsobil dopravní nehodu.

Tragická událost se stala v neděli večer. Záchranáři na místo dorazili do několika minut, dítě převezli do Dětské nemocnice v Brně, jenže tam zraněním podlehlo.

„Událost vyšetřujeme jako usmrcení z nedbalosti,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Vzhledem k citlivosti případů nechce uvádět bližší podrobnosti. Pouze dodal, že vyšetřovatelé mají k dispozici všechny aktéry případu.