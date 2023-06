Aktivisté zastavili provoz v centru Brna. Žádají snížení povolené rychlosti

Aktivisté usilují o snížení maximální povolené rychlosti na 30 kilometrů za hodinu. Důvodem je podle jejich vyjádření hlavně vyšší bezpečnost. V úterý protestovali od začátku května již počtvrté, debaty s vedením města zatím podle mluvčí skupiny Veroniky Holcnerové nedocílili.

„V Praze se nám pokroky daří, tady vůbec. Na posledním zastupitelstvu jsem interpelovala radního (Petra) Kratochvíla (ODS), který má na starost dopravu. Před pár dny jsem dostala jeho odpověď a byla dost vyhýbavá. Přemýšlíme proto, že se zúčastníme i dalšího zastupitelstva a budeme se snažit dosáhnout konkrétnějšího výsledku,“ uvedla Holcnerová.

Kratochvíl reagoval tím, že v Brně je již nyní na několika úsecích snížená rychlost. Část páteřních silnic navíc nepatří městu a na rychlost nemají vliv. „Já osobně bych tam ale byl proti snižování rychlosti,“ dodal.

Zástupci Poslední generace kritizují také to, že ačkoliv byla akce řádně ohlášená a koordinovaná s městskou částí Brno-střed, policie nebyla u protestu přítomná. Vnímají to jako snahu o potlačení konání protestů. Policejní mluvčí Bohumil Malášek řekl, že policisté na místě byli, i když to nebylo patrné. Akci hlídali, a jelikož nebyl narušen veřejný pořádek, nemuseli do jejího průběhu nijak zasahovat.