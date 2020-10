Brno se připravuje na „covidové“ Vánoce. Trhy rozprostře na více míst

Do adventního času ještě zbývá několik týdnů, už teď je však kvůli koronaviru jasné, že nebude jako dřív. Pořadatelé brněnských vánočních trhů si lámou hlavu, jak vyhovět opatřením proti šíření covidu a zároveň udržet v centru města sváteční atmosféru.



„Jisté je, že o vánoční strom na náměstí Svobody a Zelném trhu ani o výzdobu v ulicích lidé nepřijdou,“ ujišťuje tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Tradiční slavnostní rozsvěcování stromů však tentokrát v plánu není, aby se neshlukovaly davy lidí.



Na radnici nyní uvažují především o rozmístění stánků. Rozhodování je však obtížné, protože zatím není jasné, jaká konkrétní opatření budou platit na přelomu listopadu a prosince, kdy se vánoční trhy rozjíždějí.

„Stánky mohou tvořit uzavřené sektory, v nichž se bude kontrolovat a omezovat počet lidí,“ nastiňuje Štika jednu z možností. Další počítá s tím, že se trhy rozprostřou z náměstí Svobody do přilehlých ulic jako Kapucínská nebo Kobližná.

„Tím se rozšíří prostor, ve kterém budou lidé korzovat, a snáze se tak dodrží rozestupy,“ podotýká Štika. Radnice zatím vychází z předpokladu, že mezi lidmi i samotnými stánky musí být dvoumetrové mezery.

Konkrétněji už se rýsuje podoba Zelného trhu, kde se stánky rozmístí pouze po jeho obvodu, aby uprostřed zůstal volný prostor a lidé nevytvářeli hloučky v uličkách mezi nimi.

Opatřeními se zabývá také Turistické informační centrum města Brna (TIC), které organizuje program Brněnské Vánoce na náměstí Svobody a na Dominikánském náměstí. „Intenzivně jednáme s partnery o tom, aby vánoční trhy proběhly i za zhoršené epidemiologické situace,“ oznamuje mluvčí TIC Adéla Nováková.

Podobu trhů bude Brno řešit s hygieniky

Nejrizikovějším místem je náměstí Svobody, kde se setkávají dva až tři tisíce lidí v jeden okamžik. „Určitě omezíme kulturní program, který přitahuje návštěvníky v konkrétní čas. O výrazné redukci stánků naopak neuvažujeme,“ sděluje Štika.

Přednost dostanou dřevěné stánky a otevřené barové stoly, upustí se naopak od přístřešků či krytých prostor. „Jsme v každodenním kontaktu také s ostatními pořadateli trhů, abychom kroky koordinovali jako celek,“ přibližuje Nováková.



Cílem je podle ní neochudit návštěvníky o kouzlo vánočního Brna. „Zároveň chceme podpořit provozovatele služeb ve městě, jako jsou restaurace, hotely a podobně,“ dodává.



Finální podoba vánočních trhů bude záviset na domluvě s krajskou hygienickou stanicí. „Definitivně rozhodneme kolem půlky listopadu, protože je potřeba minimálně deset dní k postavení stánků a brněnský advent začne 27. listopadu,“ vysvětluje Štika.

Že je o provoz stánků zájem i v době koronaviru, ukázala letní aukce prodejních míst na náměstí Svobody. Cena za pronájem největšího z nich, jímž je tradičně bar prodávající vánoční drinky, totiž vylétla až na 1,7 milionu korun, což je téměř o 600 tisíc víc než minulý rok. Od předloňska se cena za lukrativní pozici dokonce ztrojnásobila.

Ve Znojmě mají připravené tři varianty

Podobu adventních trhů řeší také v dalších jihomoravských městech. V Břeclavi zatím tamní muzeum chystá podobný rozpis jako v předchozích letech. „Pokud to půjde, uděláme program v normálním režimu. Samozřejmě nám v tom mohou zabránit vládní opatření, pak se jim budeme muset přizpůsobit,“ informuje ředitel muzea Petr Dlouhý.

Ve Znojmě mají na stole tři podoby zdejšího adventu. První předpokládá, že žádné limity nebudou a vánoční dění se odehraje hlavně na Masarykově náměstí.

Druhá možnost počítá s omezením počtu lidí a rozprostřením adventu na více míst. „Rozsvěcování stromu bychom tomu přizpůsobili, nechceme o něj lidi ochudit,“ říká František Koudela, šéf Znojemské Besedy pořádající tamní vánoční trhy.

Třetí varianta se podobá druhé, ale uskutečnila by se bez doprovodného programu. Koledy by se vysílaly rozhlasem. „Bylo by to o tom, že si lidé projdou nádherně nasvětlené město s vánoční atmosférou, u toho si dají punč nebo svařák, ale nebudou se shlukovat. Vycházení snad nezakážou,“ doufá Koudela.

Hodonín a Blansko zatím vyčkává

V Hodoníně loni vánoční trhy od základu změnili tak, aby lidé na náměstí zůstávali déle. Přidali proto stánky a rozšířili program. Letos chtějí akci uspořádat v podobném duchu. „Zatím se nediskutovalo o tom, že bychom plán omezili. Je ale otázka, co nám situace dovolí,“ podotýká mluvčí radnice Josef Horníček.

Podobně se k Vánocům staví Blansko. „Rušíme pouze události, které jsou v rozporu s aktuálními nařízeními,“ hlásí mluvčí města Pavla Komárková. Připravuje se třeba i tradiční Vítání svatého Martina o druhém listopadovém víkendu, i když v upraveném módu, aby vyhovovalo opatřením.

Ve Vyškově už je jisté, že trhy budou trvat kratší dobu než posledně. Ze dvou týdnů je pořadatelé zkrátili na jedenáct dní od 12. do 22. prosince. „Zatím vše připravujeme, ale nijak ve velkém. Určitě nebudeme zvát na žádné taháky,“ upřesňuje mluvčí radnice Michal Kočí.