Na pomoc do nemocnic vyrazí medici, Masarykova univerzita má ale výhrady

Jak nová nařízení proti covidu ovlivní kraj Od pátku budou krajské autobusy jezdit v prázdninovém režimu, omezí se i noční spoje vyjma vlaků. Nové jízdní řády však lidé na zastávkách nenajdou. Brněnský dopravní podnik dneškem ruší školní linky, od pondělí „prázdninově“ omezí i provoz tramvají kromě páteřních linek.

Brněnští strážníci budou intenzivněji dohlížet na dodržování nošení roušek na zastávkách. Lidem, kteří nařízení poruší, hrozí pokuta do deseti tisíc korun. Zaměří se i na zákaz pití alkoholu na veřejnosti, otevírací dobu výdejních okének u restaurací a shlukování maximálně šesti lidí.

Pracovníci integrovaného záchranného systému, sociálních služeb nebo školských zařízení mohou své děti umístit do jedné ze čtyřiceti krajských škol ve 32 městech jižní Moravy. Kolektivy budou čítat nanejvýš třicet dětí ve věku od tří do deseti let.

Poplatky za rezidentní parkování v Brně budou řidiči platit dál jako za běžného režimu. Vláda tentokrát na rozdíl od jarního nouzového stavu městům zrušení poplatků nenařídila. (tam, tom)