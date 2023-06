Ženu utonulou v přehradě natočila před smrtí kamera, policie hledá svědky

Policie zjišťuje okolnosti úmrtí ženy, která patrně utonula na Brněnské přehradě. Její tělo se našlo v neděli u hráze a nic nenasvědčuje tomu, že by zemřela násilnou smrtí. Policisté ale nevědí, co přesně se na místě stalo. Hledají proto svědky, kteří by událost mohli objasnit.