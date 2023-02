Starší ženy navazují vztahy opatrněji, nechtějí být služkami, říká psycholožka

Chápu to správně, že se vztahy starších lidí staly v poslední době oblíbeným tématem výzkumů?

Jedním z důvodů je, že v zahraničí, například ve Spojených státech nebo ve Švédsku, roste počet rozvodů lidí ve starším věku. Říká se tomu fenomén šedé rozvodovosti. A zkoumá se, proč se to děje. Člověk by řekl, že starší lidé už nechtějí měnit partnera, že touží po klidu a ne po nějakých velkých výhybkách v osobním a partnerském životě. Teď nás zajímá, jestli to bude dál růst a případně se rozšiřovat i do jiných zemí.

Známý mi říká, že si mám užívat. A má pravdu, užívat si. Jenže když pak máte dvě tři ženské za den, tak je to špatné. Ladislav, 63 let