Na jižní Moravě přibylo seniorů. Stáří je třeba si hýčkat, míní expertka

Někdo přes internet, jiný klasicky tužkou na papír. Loni za šest jarních týdnů Jihomoravané absolvovali povinné sčítání lidu, nyní Český statistický úřad přináší první výsledky. A ze základních faktů plyne řada zajímavostí právě ve vztahu k jižní Moravě.

Hlavní číslo zní 1 197 731 – tedy počet zdejších obyvatel. Sčítání se konalo po deseti letech a za tu dobu vzrostl o více než 34 tisíc lidí. Pro představu, to je víc než jedno celé Znojmo. Setrvalý nárůst odráží hlavně příležitosti, které kraj nabízí, zejména dostupnou práci a vyšší mzdy. Průměrná měsíční výplata v kraji je 36 852 korun, což je po Praze a Středočeském kraji nejvíc.

Specifickou roli samozřejmě hraje Brno, kam mnoho mladých přichází studovat i z jiných krajů či zemí a často zde zůstávají. A také se tu dobře rozvíjejí některé ekonomické obory, jež přitahují zájemce na českém i mezinárodním trhu práce.

„Je to již dlouhodobější trend a velmi pravděpodobně bude pokračovat i v další dekádě. Berme ho už spíš jako fakt, na který se potřebujeme adaptovat, zejména s ohledem na společenskou infrastrukturu – dopravu, školy, služby,“ poznamenává sociolog Martin Kreidl z brněnské Masarykovy univerzity.

Co do počtu lidí, panují mezi kraji až propastné rozdíly. Téměř polovina všech obyvatel žije ve čtyřech ze čtrnácti – kromě jižní Moravy v Praze, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Posilují se tak populační nerovnosti.

Jak tento fakt kopíruje strukturu ekonomických a jiných příležitostí, je vidět na úrovni krajů a ještě lépe okresů a obcí. „Zejména ty, které jsou daleko od větších měst, ztrácí obyvatelstvo extrémně rychle,“ uvádí Kreidl. Podle posledních čísel se lidé nejčastěji stěhují na Brněnsko; jen za prvních devět měsíců loňského roku tam zamířilo 1 420 obyvatel.

Stáří je třeba si hýčkat

Kraj se musí adaptovat, zejména ve zdravotní a sociální sféře, také na faktor stárnutí. Průměrný věk Jihomoravanů je 42 let, za poslední dekádu zestárli o téměř dva roky. Od roku 1991 pak průměrný věk stoupl o sedm let.

42,4 roku je průměrný věk, před dekádou to bylo o dva roky méně. 1,198 milionu lidí žije v kraji, tedy o 34 tisíc víc než před deseti lety. 21,8 procenta je podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním.

Sociologové to berou jako zavazující, ale samozřejmě i radostné zjištění. „Je to pozitivní, protože neumíráme a dožíváme se vyššího věku. A to i přes facky, jako je covid, který má vliv na průměrná čísla naděje dožití. Ale to je brzda, kterou se – jak všichni doufáme – velmi brzy podaří zvrátit a budeme pokračovat v rostoucím trendu,“ přeje si Lucie Vidovičová, jež se na Masarykově univerzitě zabývá sociologií stárnutí.

Tempo může zbrzdit i ekonomická krize, naopak akceleraci dodá pokračující příklon k zdravému životnímu stylu, péči o sebe i častějším preventivním prohlídkám. Byť realita u mnohých pokulhává. „Je strašně zajímavé, že i když neděláme všechno, co bychom měli, stejně nám čísla rostou. Ano, máme kvalitní zdravotnictví, ale je v tom i nějaké ‚kouzlo‘, kterému úplně nerozumíme, protože růst zaznamenává i subsaharská Afrika, kde tak dobrá péče není k dispozici,“ poukazuje Vidovičová.

Vliv má i genetika, životní prostředí nebo sociální nerovnosti. „Je to o přítomnosti informací, schopnosti s nimi pracovat, ale to, že si koupíte zdravou stravu, trošku záleží i na vaší peněžence a na vzdělání,“ dodává a doporučuje stáří si pohýčkat.

„Senioři budoucnosti jsme my, a ne ta babička na zastávce. Stáří bychom si měli obejmout a najít v něm radost,“ míní expertka.

Víc chytrých hlav

Jižní Morava má i vyšší podíl vysokoškoláků – necelých dvaadvacet procent (český průměr čítá necelých devatenáct), což je samozřejmě velmi specifický efekt vysokých škol v Brně, ale i struktury nabídky zaměstnání. „Zcela zřetelně zde dochází k vysoké koncentraci lidského potenciálu a kreativity i produktivity,“ má jasno Kreidl.

Pět procent lidí v Česku se přihlásilo k moravské národnosti (skoro 360 tisíc) a časté je i uvádění kombinace česká – moravská (téměř 180 tisíc), čímž patrioti ve výsledku o 20 tisíc posílili. „Navzdory všem tlakům a klackům pod nohama tu stále jsme. My, kteří se hlásíme k Moravě,“ pochvaluje si čísla Moravské zemské hnutí.

Kreidl v nich ale vidí spíš praktickou stránku věci. „Mimo jiné za tím může být i migrace. Sám jsem si nebyl jistý, jakou národnost vyplnit pro své děti, které se narodily v Plzni a ve velmi raném věku se přesunuly do Brna. Napsal jsem jim tam oboje,“ uzavírá vlastní zkušeností.

V kraji žijí i necelá čtyři procenta cizinců – o něco méně, než je republikový průměr. Celkem jich na jižní Moravě bydlí 46 tisíc, což je o deset tisíc víc než v roce 2011. Nejčastěji Ukrajinci, Slováci a Vietnamci.