Zoo vystavuje plasty v akváriu. Poukazuje na znečištění oceánů

Na vlastní oči se mohou návštěvníci brněnské zoologické zahrady přesvědčit, jak vypadá moře znečištěné PET láhvemi, obaly od bonbónů, plastovými trubkami a gumovými hadicemi. Zoo totiž otevřela nové akvárium v pavilónu Exotárium, ve kterém jsou mimo ryb i plasty.

„Je mnohem názornější, když lidé mohou znečištění vidět přímo a detailně. Ukazujeme, jak to vypadá pro zvířata, když kolem nich plavou odpadky. A samozřejmě doufáme, že to potom vyvolá otázky – jestli se do toho ryby nezapletou, zda to náhodou nesežerou, co by to pro ně znamenalo, kam až se plast z vody může dostat,“ říká kurátor chovu ryb, plazů a bezobratlých Zoo Brno Petr Šrámek.



Akvárium s plasty, kaložrouty skvrnitými a okatci stříbřitými simuluje reálnou situaci v jihovýchodní Asii. Avšak na rozdíl od tamních vod, v Brně rybám nehrozí, že kvůli odpadkům zemřou. V akváriu totiž nejsou pasti, které existují v přírodě.



Zájemci tak například neuvidí starší typ sítí s úzkým vchodem, odkud nemohly ryby vyplavat ven, háčky nebo silonové rybářské vlasce. Kvůli velikosti plastů nehrozí ani nebezpečí, že by je mohly sežrat.

„Pokud se někomu bude zdát, že plastů je v akváriu až příliš, jsou naopak místa, kam se zvířata mezi odpadky ani nevejdou,“ upozornil Šrámek.



Podle něj je podobná situace i na plážích. „To je lidem možná věc bližší a spíše se s ní setkali. Ale vším chceme upozornit na problém, který je relativně nový a vznikl čistě lidskou činností,“ doplnil Šrámek.