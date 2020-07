Jihlavská zoo letos láká na procházku s aktivitami, fotosoutěž i divadlo

TOP 5! Hvězdy jihlavské zoo podle chovatelů Jihlavská zoologická zahrada chová na 280 druhů zvířat ze všech koutů světa. Přesto chovatelé a zoologové vytipovali pět druhů, které byste při své návštěvě jihlavské zoologické zahrady neměli přejít jen tak bez povšimnutí. Představujeme vám TOP 5 zvířat jihlavské zoo – a pozor, nejsou mezi nimi populární žirafy!

Gibon zlatolící

Jediný lidoop v jihlavské zoo. Nápadný je svým pohlavním dimorfismem (dvojtvárností) – samci jsou černí se žlutými tvářemi, samice žluté s černým temenem hlavy. „Chováme je od roku 1989, za tu dobu jsou to tři generace zvířat. Zároveň jsou to naše erbovní zvířata: samici s mládětem tohoto druhu gibona máme v našem logu,“ říká mluvčí zahrady Martin Maláč. Irbis neboli levhart sněžný

Je to nejbližší příbuzný tygra a kočka schopná skákat až 15 metrů do dálky. Má ze všech šelem nejdelší ocas a nejhustší srst. Žije v nejvyšších pohořích světa v centrální Asii. Jihlavská zoologická zahrada je nejúspěšnějším chovatelem irbisů v České republice a jedním s nejúspěšnějších na světě. Dokumentuje to 22 úspěšně odchovaných mláďat, která našla útočiště v zoologických zahradách téměř po celém světě. V pavilonu Himálaj letos návštěvníci najdou chovnou samici a tři odrostlá dvouletá mláďata – dva samečky a jednu samičku. Babirusa sulaweská

Jeden z nejohroženějších druhů prasat, inteligentní zvíře mírné povahy nápadného a zajímavého vzezření. Samice jsou lysé, šedé s velmi štíhlým rypákem. Samcům však zuby prorůstají ven z tlamy a stáčí se jim nad hlavu. „V České republice a ve střední a východní Evropě jsme jediným chovatelem tohoto vzácného druhu prasete. V celé Evropě je chováno pouze kolem 50–60 jedinců,“ upozornil mluvčí zoo. Krokodýl čelnatý

Pokud hledáte nejstaršího obyvatele jihlavské zoo, pak musíte navštívit Tropický pavilon. Právě tam totiž najdete pár krokodýlů čelnatých. Je to nejmenší druh pravého krokodýla. „Máme pár, který dovezl ředitel Zoo Dvůr Králové Ing. Josef Vágner z Afriky již jako dospělá zvířata. Naši krokodýli, samec Rocco a samice Key, mají odhadem kolem 50 až 60 let. Několikrát se u nás úspěšně rozmnožili. Samec Rocco je možná nejdelším a největším svého druhu na světě. Měří zhruba 230 centimetrů. Běžně dospělí samci měří pouze do 180 centimetrů. Samice jsou menší a měří přibližně 140 centimetrů,“ upozorňuje na další zajímavé zvíře Martin Maláč. Plameňák růžový

Africká vesnička Matongo je místem, kde najdete hejno starobylé skupiny ptáků – plameňáků růžových. Tento druh žije v Africe, na Blízkém východě a v jižní Evropě. Plameňáci mají v podivně tvarovaném zobáku filtrační lamely, skrz něž cedí plankton, kterým se živí. „Máme velké hejno cca 70 ptáků, kteří se u nás pravidelně rozmnožují již sedmnáctým rokem. Tito ptáci jsou dlouhověcí a mohou se dožít až 60, nebo dokonce 80 let,“ upozornil Maláč a zároveň připomněl, že momentálně v jejich výběhu objevíte letošní mláďata. Poznáte je snadno. Na rozdíl od rodičů mají popelavou barvu.