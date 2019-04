Advokátům, které tlačilo vedení radnice se Švachulou, teď platí Brno

Je to už více než měsíc, co radnicí Brna-střed otřásl korupční skandál, kvůli němuž kriminalisté obvinili devět lidí. Ve vazbě zůstávají dva podnikatelé, exšéf investičního odboru Petr Liškutin a hlavně bývalý místostarosta Jiří Švachula (oba dříve ANO).

Právě on byl hlavou „chobotnice“, jež podle policistů ovládla a zcela paralyzovala systém veřejných zakázek na radnici.

Není to však poprvé, co se za minulé vlády objevily v tomto ohledu podezřelé okolnosti v souvislosti s největší brněnskou městskou částí. Už před čtyřmi lety se její vedení snažilo svěřit administraci všech větších zakázek brněnské advokátní kanceláři Coufal, Georges and partners.

Koalice tvrdila, že nový balíček pravidel bude transparentní a snadno kontrolovatelný. „Nový systém může městské části přinést úspory milionů korun,“ vysvětloval tehdy za vedení radnice právě Švachula.

Radnice se chtěla zbavit odpovědnosti, míní bývalý zastupitel

Proti kontraktu za dva miliony korun pro advokátní kancelář se však postavili opoziční zastupitelé a vyšetřoval ho i antimonopolní úřad.

„Radnice se chtěla zbavit odpovědnosti. Když by se něco semlelo, tak by za to nikdo na úřadě nenesl odpovědnost, a co si pak na právní kanceláři vezmeme? A hlavně, když zakázky spravuje někdo mimo úřad, tak na to jaksi není tak vidět,“ řekl opoziční exzastupitel za TOP 09 Bohumil Straka, který se před čtyřmi lety jako šéf kontrolního výboru proti chystaným změnám ohledně veřejných zakázek postavil.

Plán byl podivný i podle protikorupčních expertů. Na základě nevýhodně koncipované smlouvy s radnicí totiž advokátní kancelář mohla mít reálnou možnost ovlivnit zadávací řízení tendrů a jejich průběh. Jenže právě to zákon o veřejných zakázkách zakazuje.

„Najímání advokátních kanceláří na tuhle práci je značně rizikové. Vypustíte z otěží třeba komunikaci s dodavateli a administrátorská firma může umožnit nějaký kartel nebo dohodu. Právě to si musí úřad případně ošetřit ve smlouvě,“ upozornil právník brněnské protikorupční organizace Oživení Marek Zelenka.

Práce pro dopravní podnik i starost o stavbu za 1,3 miliardy

Pod tlakem kritiky nakonec právníci z Coufal, Georges and partners z administrace veřejných zakázek na Brně-střed vycouvali, na radnici však k údivu některých politiků působí dál.

Kauza Brno-střed Na začátku března udělali policisté zátah na radnici Brno-střed. Zajímali se o veřejné zakázky, zabavili počítače i dokumenty. Obviněných je devět lidí, mezi nimi také bývalý místostarosta Jiří Švachula, jenž měl na radnici nejvlivnější městské části na starosti investice, a šéf investičního odboru Petr Liškutin (oba dříve ANO). Dále se zaměřili na podnikatele, kteří se měli na manipulaci s veřejnými zakázkami podílet. Obviněným hrozí trest od 10,5 do 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů byl Švachula připravený odcestovat do Švýcarska, proto s dalšími třemi stíhanými dál zůstává ve vazbě.

Podle dohledatelné smlouvy z loňska jí mohou poskytovat poradenství – za hodinu si účtují od 1 800 do 2 200 korun.

„Několikrát městské části radili ohledně nájemních bytů. Úzce však spolupracovali také s investičním odborem,“ podotkl tajemník radnice Petr Štika.

To Straka považuje za nefér. „Tehdy jsme se s opozičními zastupiteli postavili proti a mysleli jsme si, že s úřadem nespolupracují. Jejich setrvání na radnici mě zaskočilo,“ poznamenal Straka.

Proti byl tehdy i opoziční zastupitel a nynější náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS). „Před čtyřmi lety jsme primárně chtěli zamezit rychlým změnám ve správě veřejných zakázek. O dalším působení advokátní kanceláře jsem ale nevěděl,“ prohlásil Kerndl.

Podle dalších smluv se kanceláři Coufal, Georges and partners podařilo navázat spolupráci v oblasti veřejných zakázek i s městskými firmami. Konkrétně s dopravním podnikem či Brněnskými komunikacemi, jež mu svěřily agendu k Janáčkově kulturnímu centru – tedy stavbě koncertní síně za 1,3 miliardy korun. Pracují i pro žabovřeskou radnici, kde dříve na investičním odboru působil dnes obviněný Liškutin.

Advokáti z firmy Coufal, Georges and partners se na webu prezentují jako experti na veřejné zakázky a podle oslovených politiků a právníků mají v Brně významný vliv.

Neděláme nic nekalého, hájí se zástupce advokátní kanceláře

Že by své know-how ve veřejných tendrech využívali také na radnici Brno-střed, Radek Coufal z dotčené advokátní kanceláře odmítá.

„Co se semlelo před čtyřmi lety, nás poškodilo. Právní služby a poradenství poskytujeme Brnu-střed stejně jako řada jiných kanceláří. My výhradně v oblasti nájemních vztahů k bytům, nebytovým prostorám a půdním vestavbám. Nikdy jsme radnici neadministrovali žádné veřejné zakázky, nepodíleli se na jejich přípravě ani neposkytovali v této souvislosti poradenství,“ uvedl Coufal.

Zároveň odmítá kontroverzní pověst svojí firmy i jakékoli podezření z toho, že měla těžit ze systému, jejž před čtyřmi lety propagoval dnes obviněný Švachula.

S ním ani s Liškutinem prý nadstandardní vztahy nemá. „S ohledem na naši agendu jsme se potkávali s příslušnými úředníky radnice, kteří měli danou oblast na starost. Určitě to byli vedoucí právního odboru, pan tajemník, vedoucí bytového odboru a asi i vedoucí odboru investic. Nemůžeme ale zpětně vyloučit, že se některých jednání účastnili další pracovníci radnice,“ řekl Coufal.

Zastupitelé před čtyřmi lety považovali za podezřelý i způsob, jakým radnice advokátní kancelář vybrala. Úřad totiž přímo oslovil šest vybraných firem, které měly na podání nabídek jen tři dny. Týden po začátku výběrového řízení už smlouvu pro Coufal, Georges and partners odklepli radní.

Postup tenkrát kritizovali i protikorupční experti. „Nakonec na administraci zakázek máme advokátních kanceláří několik,“ podotkl Martin Landa, exstarosta městské části za hnutí Žít Brno a nyní místostarosta za ANO.