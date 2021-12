Vémola jako konferenciér. Zvládl to, pochválil ho i jeho nesmiřitelný rival

Zápasit Karlos Vémola se zraněním ruky momentálně nemůže, do svého nového úkolu se však „opřel“ s plnou vervou. Hecování publika mu šlo. Od druhého zápasu už se zaplněným sálem rozléhalo skandování a Vémola přidával na hromovém hlase, obvyklém u tzv. ring announcerů.

„Je to o klucích okolo. Předvedli neuvěřitelné výkony,“ uvedl ale Vémola na závěrečné tiskové konferenci, obklopený svými soupeři z MMA, jakými jsou Attila Végh, Patrik Kincl nebo Samuel Krištofič. Také tuto tiskovou konferenci moderoval on.

Horké chvilky si debutant v roli konferenciéra prožil už při předzápasovém vážení, na němž se do sebe coby soupeři pustili dva slovenští rappeři. Proslulý „Terminátor“ je od sebe oddělil s tím, aby si šetřili síly do zápasu.

Původně měl Vémola sám v prosincovém termínu bojovat v kleci pro MMA s Krištofičem. Jenže se zranil a z chystané bitvy sešlo. Paradoxně se tedy s Krištofičem jako konferenciér sešel v Brně při boxerské události, kde se jeho plánovaný protivník utkal s Alexanderem Cvernou.

Tohle setkání mohlo slibovat leccos, protože oba bojovníci se před chystaným duelem s gustem pouštěli do slovních přestřelek. K ničemu však nedošlo.

„Karlos se k tomu postavil profesionálně a zvládl to. Cítil jsem se dobře. Udělal svoji práci na sto procent, patří mu pochvala,“ hodnotil pak Vémolův moderátorský výkon Krištofič.

V civilu oblečený „Terminátor“ přešel pochvalu s úsměvem. „Se zraněnou rukou nejsem v pozici, kdy bych měl vést nějaký trash talk nebo se s někým postrkovat,“ podotkl Vémola.

Za svůj největší zážitek z celého večera označil skutečnost, že se hvězdy MMA spojily, dohodly se s promotérskou organizací Oktagon MMA na „hostování“ na turnaji v boxu a pondělní galavečer Fight Night Challenge mohl proběhnout.

V hlavním zápase ve váze do 98 kilogramů Végh porazil Kincla 3:0 na body. Ve váze do 93 kilogramů si Gábor Boráros stejným poměrem poradil s Rytmusem. Duel Krištofiče s Cvernou skončil ve váze do 120 kilogramů remízou.

„MMA jde nahoru a box malinko upadá. Ať na to boxeři mají názor jakýkoliv, tak tito kluci box zvedají,“ upozornil Vémola.

„Že se československá bojová scéna dokázala domluvit dřív nebývalo zvykem. Organizace si různě házely boty, dávaly termíny galavečerů ve stejné dny a podobně. Tihle kluci se dokázali domluvit s Oktagonem, za což patří velký dík Oktagonu, že tohle povolili a nechal zápasníky v této koronavirové situaci vydělat někde jinde. Že se takhle dohodli je nejvíc. Tohle sport posune někam jinam,“ řekl Vémola na konto akce, která téměř vyprodala arénu v Boby centru. Za stůl pro čtyři osoby se přitom platilo 500 euro a vstupenka do boxu pro osm až devět osob stála tisíc euro.

Shodou okolností na stejném místě v Boby centru se zakrátko odehraje i turnaj MMA pod hlavičkou Oktagon 30.