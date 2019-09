GLOSA: Jak auta přicházejí o zrcátka. Zůstane aspoň volant?

Poproste dcerku nebo syna, ať namaluje auto. Výsledné dílko bude pravděpodobně z profilu, s dvojicí kol, výfukem a obláčkem plným sazí a dýmu. Nadanější kreslíři přidají volant a zpětná zrcátka, přední a zadní světla. Neměli bychom však zaspat dopravní výchovu, takto moderní auto v 21. století vypadat určitě nebude.



Jako malý kluk jsem obíhal ulice a podle počtu výfuků určoval výkon auta. Kdo měl dvě koncovky, byl král silnic, kdo měl čtyři, byl nedostižný. Zažité věci se mění, výfuky už moderní auta nepotřebují, vždyť jezdí na elektřinu.

Další příklad. Když se začaly od 80. let objevovat v autech automatické převodovky, postupně převálcovaly ty manuální. Jsou komfortnější a kdo je okusí, těžko si zase zvyká na práci se spojkou.

Zpětné zrcátko je trochu jiný, mnohem důležitější pomocník. Ale čas ho dostihl stejně jako všechno ostatní. Zpočátku je auta měla třeba jen na straně u řidiče a takový luxus byl pro bohatýry.

Zpětné zrcátko se do Tatry 87 ve výrobě vůbec nemontovalo.

Patentovat si ho nechal zkraje 20. let minulého století vynálezce Elmer Berger. Skoro sto let poté nastává změna, zrcátka z karoserií mizí a nahrazují je displeje umístěné pod okny předních dveří. Zrcadlí obraz kamer, které zůstaly v pahýlcích podobným těm, za které parta svalovců na olympiádě roztlačuje svůj bob, než do něj secvičeně naskočí.

Kamery nahrazující zrcátka u Hondy E.



Jízda bez tradičních zrcátek je jiná, zvláštní, neotřelá. Je to plíživě nakažlivé a čumilové se mohou zbláznit. Displej je dotykový, prstem si nastavíte správný úhel. Jednoduše, hladce. Problém nastane, kdy se slunce odráží od lesklého plastu hned vedle.

Ale i to pro tu parádu skousnete, koncept virtuálních zrcátek okouzlí, takové Audi e-tron s nimi vypadá neskutečně pokrokově (jak digitální zrcátka v e-tronu fungují, čtěte zde). Uvnitř tohoto konkrétního auta je hned pět displejů připravených na otisky vašich prstů. To je jak v televizní střižně.



Dlužno přiznat, že Audi není první, kdo s podobným nápadem přišlo. Malosériový Volkswagen XL1 (šel do produkce jen ve 200 kusech) nedostal ani výrůstky na karoserii, čočky kamer měl šikovně schované ve dveřích (jak velorex pro 21. století jezdí, čtěte zde). Digitální zrcátka může mít také Lexus ES a sériově s nimi počítá i elektrická Honda, malý městský hatchback.

O tom, že virtuální zrcátka dostane už v základní výbavě, víme od května. Poslední informace a fotky z Japonska vydané těsně před show ve Frankfurtu to potvrdily.



Moderní technologie v leckterých zemích brzdí zákony, třeba v USA bezskelná zrcátka mít nemůžete, třebaže podle posledních zpráv to vypadá, že i tento zarytý postoj se mění a americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu se odhodlal k pilotním testům (čtěte více).

Je otázka, zda automobilky budou tlačit na to, aby legislativu v této věci změnily. Nebo si počkají, až zákonodárci připraví právní rámec pro to, aby v autech nemusela být nejenom žádná zrcátka, ale rovnou i volant. Jednou ta doba nastane. A možná rychleji, než si myslíme.​