Lano nestačí. Stromek při brzdění letí ze střechy auta jako střela

Vyberete si nádherně vzrostlého velikána, který o Vánocích ozdobí váš obývák, ale u auta nastává problém: jak jej bezpečně dostat domů? Většina řidičů na to dopředu nemyslí, ale stromeček je potřeba bezpečně upevnit i v případě, že s vámi jede na krátkou vzdálenost. Myslete na to, že čím větší strom, tím větší riziko pro vás i ostatní řidiče převážíte.

Experti na bezpečnost v dopravě proto připomněli, jak se vyhnout předvánočnímu neštěstí. Platí, že jakýkoli účastník silničního provozu se musí chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví a majetek ostatních účastníků provozu, ale ani svůj vlastní. A platí to i při přepravě nákladu, aktuálně vánočního stromu.

Do kabiny auta se menší kusy zabalené do silonové sítě vejdou. Aby však neublížily řidiči či spolujezdcům, je dobré stromek i uvnitř správně uložit a upevnit. Ideální je to v zavazadlovém prostoru. „Po sklopení zadních opěradel se vyplatí položit na vzniklou plochu deku nebo nějakou vhodnou plachtu. Zadrží odpadávající jehličí i odkapávající smůlu,“ radí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Stromek zapřete kmenem o opěradlo předního sedadla spolujezdce (ideálně neobsazené) a připevněte jej bezpečnostním pásem. Nikdy ne o palubní desku, přístrojovou desku a podobně. Pokud vezete menší kousek, je možné jej na vhodné podložce převážet i napříč na zadních sedadlech. Ale ani tady jej nezapomeňte pořádně upevnit. Je totiž schopen prorazit opěradlo předního sedadla, rozbít čelní okno, palubní desku i přístroje, varuje ÚAMK.



Velký kus na střeše

Slušně vzrostlý kus vánočního štěstí však do kabiny auta necpěte, ale převážejte jej na střeše. Pokud tedy máte střešní nosič. Test německého ADAC už před časem ukázal, jak nebezpečný může stromek na střeše vozu být, když není dobře přikurtovaný.



Při prudkém zabrzdění se z něj stává doslova smrtící střela. Jak se ukázalo v testu, stromek při nárazu v rychlosti 50 kilometrů přeletěl přes přední kapotu. Což by při jeho hmotnosti v řádu i desítek kilogramů bylo pro ostatní smrtelně nebezpečné, protože jeho hmotnost se může zvýšit desetkrát až šedesátkrát. „Při hmotnosti velkých stromků až 20 kilogramů tedy vymrští kinetická energie vpřed minimálně 200 kilo, ale může to být až tuna,“ varuje Igor Sirota z ÚAMK.

Na střechu jej položte zásadně kmenem dopředu. S jeho připevněním si musíte poctivě vyhrát, provázky či gumová lana nepostačí. Ty první nemusí vydržet, druhé se při brzdění promění v tětivu luku, který vystřelí stromek jako šíp, upozorňuje ÚAMK.



„Naopak, jako bezpečné se prokázalo jeho zafixování upínacími popruhy. Podmínkou je jeho skutečně řádné upevnění. Tomu je nutné věnovat dostatek času a pečlivosti. Ideální je stromek zabalit do deky, aby se s ním dalo snadněji manipulovat a jehličí či větvičky nepoškodily lak,“ doplnil Budský.

Nezapomeňte přemýšlet nad tím, čím popruhy provléknete. „Uvnitř vozu je rozhodně nepoutáme za kličky dveří a podobně. Na střeše i uvnitř volíme řešení, kdy obtočíme popruh kolem kmínku stromku a konce uvážeme buď na oka, nebo příčníky na střeše. Zkrátka uvážeme stromek tak, aby nemohl podklouznout pod popruhy,“ doplnil Sirota.



Pokud vezete dlouhána, nezapomeňte jeho přečnívající části pořádně označit. „Pokud by stromek přečníval vozidlo vpředu či vzadu o více než jeden metr, je nutné přečnívající část označit červeným praporkem o rozměrech nejméně 30x30 centimetrů. Za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou, vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a musí být nejvýše 1,5 metru nad vozovkou,“ upřesnil pravidla převozu expert na bezpečnost dopravy.

Správné návyky se stromečkem se budou po Vánocích hodit i řidičům-lyžařům, protože při převozu lyží platí podobná pravidla. Odborníci připomínají, že pokud lyže převážíme uvnitř auta, musí být vždy dobře upevněné řemínky nebo pásky ke konstrukci vozidla. Řada aut už na to nabízí speciální úchyty.



Pokud se rozhodneme přepravovat lyže či snowboard na střeše auta, pak nejlépe ve střešním boxu nebo na střešním nosiči. A v obou případech opět pečlivě upevněné. „Za nedbalou přepravu lyží hrozí finanční postih. V České republice to je až dva tisíce korun, v zahraničí (například ve Francii či v Rakousku) až několik set eur,“ uzavírá Budský.

Například v Německu se k pokutě přidává ztráta tří bodů, v Rakousku je v přepočtu pokuta od tří do pěti tisíc korun, ovšem v případě zavinění nehody s následky na zdraví až 130 tisíc korun.