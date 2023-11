Světelná spartakiáda tesel vyráží dech. 687 aut si vyblikalo světový rekord

Přiznivci Tesly jsou trochu zvláštní sorta. Leccos své značce museli v minulosti odpustit, ta se jim však za to pravidelně odvděčuje zajímavými legráckami od karaoke až po mečicí či prdicí režim.

Společně s vánoční bezdrátovou aktualizací softwaru v roce 2021 modely Tesla dostaly také funkci světelné show, která jim umožňuje uspořádat zábavnou hru světel pomocí předních světlometů, koncových světel i osvětlení kabiny. Funkce, která byla původně určena pro Model X, se tak stala dostupnou pro celou modelovou řadu americké automobilky.

Součástí Tesla Light Show je však i možnost nechat při této zábavné produkci automaticky nechat otevírat okna a víko kufru, ale i nabíjecí port, nechat sklápět vnější zpětná zrcátka, a u Modelu X nechat pohybovat i křídlové dveře Falcon.

Loni navíc automobilka spustila u všech svých vozidel funkci koordinovaného osvětlení a majitelé tesel nelenili a začali různě po světě pořádat hromadné akce. Kromě standardní přednastavené světelné show tato funkce nabízí i možnost vlastní tvorby.

Stačí nahrát soubory, které jsou naformátovány jako plug and play, do auta, a spustit je. Stačí stáhnout soubor zip a vložit složku „LightShow“ prostřednictvím USB. Poté se soubory načtou do každého vozu a synchronizují se, aby se mohly spustit současně.

Již různé komunity příznivců značky si vytvořily světelné show s různým zvukovým doprovodem a svá videa ukazují na YouTubu, či dokonce na speciálním webu Teslalightshows, který zaštiťuje velký fanoušek Tesly Simon Pollock. Několikrát podobné akce uspořádali také členové komunity českých majitelů vozů Tesla, naposledy v rámci pražské výstavy e-Salon. Ve světě se však konají mnohem početnější akce. V červenci letošního roku se takto sešli majitelé tesel v Kalifornii a uspořádali světelnou show na téma Cybertruck. V San Luis Obispo se jí zúčastnilo 170 vozů.

Zatím 687 aut, kdo dá dohromady víc?

Koncem září je trumfli v německém Hammu, kde se v rámci koordinované světelné show k remixu „Can’t Stop“ od kapely Red Hot Chili Peppers rozblikalo celkem 255 tesel. A jen o měsíc a půl později se při Tesla Light Show v Helsinkách sešlo plných 687 aut, které ve finské metropoli vytvořily působivou světelnou produkci. A byl to hned i nový světový rekord, který byl již zapsán do Guinnessovy knihy rekordů.

Tato synchronizovaná podívaná byla doprovázena svižnou hudbou. Jedinečné umělecké představení začínalo tóny „Everybody Wants To Rule The World“ od Royal Deluxe a končilo skladbou „Sandstorm“ od finského producenta Darude. Koordinace světlometů těch téměř sedmi set tesel působí téměř dokonale a výsledný efekt je až hypnotický.

Ale není všem dnům konec a bezpochyby bude tento rekord opět překonán. Na internetu se již dokonce objevují nové smělé návrhy. Dalším logickým krokem je podle některých vytvoření vůbec první světelné show, kterou by bylo možné vidět z nízké oběžné dráhy Země. Muselo by jít o záležitost na více místech v Evropě nebo USA. A při troše koordinace by se to prý dalo natočit z mezinárodní vesmírné stanice ISS.

Zdá se to příliš fantastické? Možná. Historie nás však naučila, že v případě Tesly a Elona Muska se musíme připravit na vše.