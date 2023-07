Autofotka: Tesla konečně vyrobí Cybertruck. Jak vypadá, tají, chybí mu dveře

„První Cybertruck postavený v Giga Texas!“ tweetovala Tesla.

„Elon Musk představil model na konci roku 2019 a Tesla uvedla, že výroba bude zahájena koncem roku 2021, ačkoli společnost od té doby varovala, že výroba se bude rozbíhat pomalu a v menších počtech než ostatní vozidla značky,“ píše agentura AP.

Cybertruck se svým klínovým tvarem a karoserií z nerezové oceli – kterou Tesla nazývá exoskeleton – nevypadá jako tradiční americký pickup. Někteří analytici jej označili za specializovaný produkt, který nebude mít širokou přitažlivost, píše AP. Ultratvrdá nerezová ocel, která údajně odolá i kulkám ráže 9 mm, byla jedním z hlavních důvodů zdržení, zkrotit ji ve výrobě a postavit z ní karoserii byl hodně tvrdý oříšek pro konstruktéry.

Musk v dubnu uvedl, že společnost očekává dodání prvního Cybertrucku pravděpodobně v období od července do září. Uvedl, že stejně jako u jiných novinek se výroba rozjede pomalu a pak se zrychlí.

„Uvedení výrobní linky do chodu nějakou dobu trvá,“ řekl, „a toto je opravdu velmi radikální produkt. Není to vyrobeno tak, jak se vyrábí jiná auta. Tak uvidíme.“

Musk zdůraznil nové technologie použité v Cybertrucku, které by mohly zabránit navýšení výroby tak rychle, jak by Tesla chtěla. „Cybertruck má asi deset tisíc dílů a procesů jedinečných a kterýkoli z nich může zastavit výrobní linku, pokud je špatně provedena. Proto je v této fázi obtížné předvídat náběh,“ píše magazín AutoEvolution s tím, že Musk si však byl jistý, že Tesla má nyní více zkušeností proto, aby to zvládla.

Odhalení vozu v roce 2019 proběhlo za velkého zájmu celého světa. Musk chtěl s designérem značky Franzem von Holzhausenem poukázat na nerozbitnost oken vozu, házeli tedy po autě kovové koule, okna se ovšem rozbila. Dodnes se veřejnost pře, zda to byla náhoda, nebo trik, jak přilákat pozornost.

Tu každopádně auto přitáhlo – automobilka uvádí, že na něj má 1,6 milionu předběžných objednávek.

Kolik zákazníků nakonec auto koupí, je otázka. Už proto, že se v průběhu vývoje stalo to, nač poukazovali odborníci na konstrukci a homologace: radikálně pojaté auto nemělo šanci dojít do výroby a dostat schválení k provozu v původní podobě. Cybertruck se tedy v průběhu času dost změnil.

Tesla původně uvedla, že vyrobí tři verze vozu v cenovém v rozmezí od asi 40 000 do 70 000 dolarů. Později společnost odstranila ceny ze svých webových stránek. Možnost rezervovat místo ve frontě za auto za stodolarovou vratnou kauci ovšem zůstala. Aktuálně lze místo ve frontě na Cybertruck rezervovat pouze v USA, zda model dorazí i do Evropy zatím není jisté.

Americká značka potvrdila, že první dodávky Cybertrucku se uskuteční v roce 2023, zatímco sériová výroba je v texaském Austinu naplánována na rok následující. Podle odhadů Elona Muska by objem výroby mohl dosáhnout 250 000 až 500 000 cybertrucků ročně.

„Zatímco čekáme na odhalení finálního modelu v celé jeho kráse, víme, že oficiální představení proběhne během akce ke konci třetího čtvrtletí tohoto roku,“ píše italský Autoblog. „Přestože přesné datum ještě nebylo oznámeno, šušká se, že se akce uskuteční v září. Při té příležitosti se pravděpodobně seznámíme s detailními specifikacemi elektromobilu a první šťastní majitelé dostanou svůj Cybertruck.“

Tesla potvrdila, že Cybertruck bude používat články druhé generace 4680, které nabízejí o 10 % vyšší hustotu energie než ty současné. Tesla je nazývá „Cybercells“, což naznačuje, že budou jedinečné pro Cybertruck. Proces výroby článků v Giga Texas byl také vylepšen, což vedlo k lepším výnosům a 25% snížení nákladů.

Tesla tvrdí, že Cybertruck bude „prvním pickupem menším než 19 stop (vejde se do garáže).“ „Jak někteří zdůraznili, není tomu tak, neboť Nissan Frontier Crew Cab Long Bed rovněž odpovídá popisu,“ namítá AutoEvolution (19 stop je pět a tři čtvrtě metru).

Auto má podle Muskových plánů uvézt skoro 1,6 tuny. A utáhnout daších 6 350 kg. „Základní model bude s pohonem zadních kol, které roztočí jeden elektromotor. Ten dosáhne na pomalejší zrychlení (0–96 km/h za 6,5 s). Další modely budou s náhonem na všechna kola se dvěma elektrickými jednotkami. Všechny verze se mají lišit dojezdem,“ vypočítává prozatím neoficiální informace CNN Prima News. Provedení s nejdelším dojezdem má podle předběžných zpráv ujet na jedno nabití až tisíc kilometrů, nejextrémnější verze má vystřelit na stovku pod tři sekundy.

Kvůli unikátnímu designu musela Tesla vyvinout zcela nové výrobní postupy a dělat ústupky. Oproti původnímu konceptu bude auto o něco menší, dostane konvenční zrcátka, stěrače a menší kola. Auto má dostat adaptivní vzduchový podvozek umožňující nastavit světlou výšku. Do kabiny se má vejít až šest cestujících. Základní tvary konceptu z roku 2019 mají zůstat zachovány, což potvrzuje i fotografie.

Prohlédněte si snímek z továrny pořádně, zaměstnanci na ní mají prsty rukou v gestu, které má evokovat hranatou siluetu střechy Cybertrucku, třeba se tak teslisté v hranatém pickupu budou teď zdravit. Volant asi pustit mohou, Musk jim to donekonečna slibuje s odkazem na Autopilota Tesly.

Magazín AutoEvolution si ale spíš všímá, že dveře auta na fotografii nelícují. Mnohem zajímavější ale je to, že autu chybí dveře řidiče. Zda je to specialita základního provedení Cybertrucku nebo šlendrián ve fabrice není jasné, každopádně to na oficiální fotce velkou parádu nedělá. Mizerná kvalita výroby je ale nepsaným standardem americké elektroautomobilky, na což neustále poukazují její zákazníci.

Robotický zadek Tesla na videu ukazuje, jak se testují sedadla aut. Sérií zkoušek prošla i křesla pro Cybertruck. Automobilky pro opakovatelnost a jednotnost testování používají roboty. Ten v případě Cybertrucku provedl 50 000 vstupních/výstupních cyklů, tato simulace má odpovídat průměrné délce používání těchto sedadel. Tesla si sedačky do svých vozů vyrábí sama a podle vlastních slov velmi dbá na to, aby byla obzvlášť odolná.