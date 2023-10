Přes 50 vylepšení za skoro stejnou cenu. Prozkoumali jsme novou Teslu 3

Po šesti letech po představení Modelu 3 přichází jeho vylepšená verze. Podle zástupců automobilky nejde jen o facelift, ale o upgrade – dílčích vylepšení, větších i menších, je tu víc než padesát.

Pohon, zejména akumulátor a motor(y), zůstal stejný, díky aerodynamičtější karosérii se součinitelem odporu pouze 0,219 se však prodloužil dojezd na jedno nabití. U zadokolky s menším LFP akumulátorem na 513 kilometrů, u čtyřkolky s větším NMC akumulátorem na 629 kilometrů podle standardu WLTP.

Nezměnily se rychlosti nabíjení – zadokolka umí až 170 kW, čtyřkolka až 250 kW; za patnáct minut tak na patřičně rychlé nabíječce doplní energii na 282 kilometrů. Připomínáme, že prezentace byla statická, takže tato oficiální čísla ověříme až při recenzi.

Luxusnější interiér

Ale zpět ke změnám. Mimo ostřeji řezané přední části a přepracovaného difuzoru v zadní části se proměnil i tvar všech světel. Auto působí sportovněji, zároveň mu nechybí původní rukopis – s jiným vozidlem si jej na silnici nespletete. Podle zástupců společnosti byl upraven i podvozek a tlumiče.

V interiéru je změn spousta. Změnily se materiály – původní dřevěné lišty jsou nahrazeny textilními, místo matných plastů byl u středové konzole použit broušený hliník a snad všechny plasty, do kterých jsme šťouchli, jsou měkčené. Doplněno bylo také ambientní osvětlení po celém obvodu kabiny. Zadní cestující čeká tišší jízda – dvojitá akustická skla jsou i v zadních dveřích.

Přední sedačky jsou odvětrávané, zadní jen perforované, všechny jsou vyhřívané. Mezi předními sedačkami je připraven osmipalcový (úhlopříčka 20 centimetrů) dotykový displej, na němž si cestující ze zadních sedadel mohou nastavit vzduchotechniku a teplotní komfort, posouvat sedačku spolujezdce nebo využít vestavěný zábavní systém, například si pustit film na Netflixu, Youtube nebo Disney Plus.

Spojení zajišťuje vysokorychlostní mobilní připojení, které vyjde měsíčně na 290 korun a mimo neomezeného streamování hudby a filmů a vestavěné navigace jej využijete pro vzdálené ovládání z aplikace a kontrolu stavu zabezpečení Sentry Mode. Víc jsme o něm psali v našem testu modelu Y: Co na té Tesle všichni vidí? V testu potěšily zrychlení i nezvyklé aplikace.

Na zadní cestující čekají i dva USB-C porty s PowerDelivery až 65W, takže s nimi lze nabíjet a napájet nejen telefony a tablety, ale i notebooky. Nabíjení telefonů pro cestující vepředu zajišťují dvě bezdrátové indukční nabíječky.

Kde jsou moje blinkry?!

Změnilo se i pracoviště řidiče. O fous většího displeje si na fotkách asi nevšimnete, celková plocha je stejná, ale díky užším rámečkům je větší výsledný obraz. Co naopak pozorného diváka upoutá, je absence páček kolem volantu.

Ovládání směrových světel se přesunulo na volant, jsou to tak dvě tlačítka v dosahu levého palce – aspoň s volantem v rovině. Pokud bude chtít řidič přepnout signalizaci směru s otočeným volantem, může to být složitější – na to budeme při recenzi hodně zvědaví.

Stejně jako na absentující volič jízdních režimů. Model 3 je vybaven sadou kamer pokrývající celé okolí vozu a sloužící i jako zdroj dat pro „autopilota“ (v evropském prostoru jde zatím z legislativních důvodů spíš o pokročilý adaptivní tempomat). Auto tak pozná, zda máte víc místa za sebou, nebo před sebou, a podle toho zvolí automaticky směr jízdy. Pokud by si nebyl jistý nebo jste se chtěli rozhodnout sami, zvolíte směr „svajpnutím“ na centrálním displeji. Pokud by byl tento mimo provoz, údajně lze využít i náhradní tlačítka na stropě (vedle tlačítka aktivace výstražných světel). Ta však u zaparkovaného vozu nebyla patrná.

Pohyb grafikou obrazovky, mapou v navigaci a listováním menu má bleskurychlou odezvu a příkladnou plynulost.

Základní cena zadokolky je 1 053 990 korun, čtyřkolka je o 200 000 korun dražší. Připlatit si lze za jiná než bílá barevná provedení, za bílé čalounění interiéru (v základu je černé), za sklopné tažné zařízení se zatížením až tisíc kilogramů, střešní nosič či vylepšené funkce autopilota. Jinak jsou všechny vozy hardwarově shodné a drtivou většinu výbavy už mají v základu – nic jako Tesla „holátko“ neexistuje. Tím, že nejsou různé stupně výbavy a uživatelské konfigurace, se zjednodušila výroba a logistika.

U ceny je dobré připomenout, že Tesla nemá předepsané žádné garanční prohlídky. Můžete se v servisu zastavit pro dobrý pocit, ale kontroly nejsou povinné a plnění záruky neovlivní. Brzdovou kapalinu můžete vyměnit i v garážovém servisu, kabinový filtr můžete vyměnit i sami podle videonávodu v aplikaci. Jakmile auto rozpozná blížící se problém, na potřebu servisu samo upozorní.