Škola domácího nabíjení elektroauta. Zkusili jsme i levný wallbox z Lidlu

Jak nejsnadněji a nejpohodlněji dobít elektřinou poháněné vozidlo? Doma, během parkování. Můžete k tomu použít kabel do obyčejné zásuvky, který vám zpravidla výrobce k vozidlu automaticky přibalí. Nebo lépe a rychleji kabel do třífázové zásuvky, za který si většinou musíte připlatit. Celkově nejlepší volbou je ale takzvaný wallbox.

Wallbox je na stěně nebo sloupku napevno umístěná „krabice“, do které je z jedné strany přivedena elektřina z rozvodu domu a z druhé strany standardizovaným kabelem připojován nabíjený elektromobil. Řidič zaparkuje, uchopí konektor, zasune jej do protikusu ve vozidle, to zamkne a odchází. A ráno má akumulátor plný.

V této skříňce jsou stykače, které do kabelu „pustí elektřinu“ poté, co uživatel spustí nabíjení a ve wallboxu vestavěné obvody ověří, že je konektor ve vozidle bezpečně zasunut a napájecí systém vozidla nemá poruchu. Do té doby je konektor bezpečně bez napětí. Tedy vyjma slabých signálů pro komunikaci s vozidlem. Ve wallboxu může být také elektronika zajišťující spoustu různých pokročilých funkcí a možností, které sice nejsou nezbytné, ale dokážou nabíjení vozidla zpříjemnit nebo zásadně zlevnit. I to v tomto textu vysvětlíme.

Dobrou zprávou je, že se stejným wallboxem nabijete všechny elektromobily všech značek. Prakticky všechny totiž používají stejný konektor Typ-2/Mennekes, takže je jedno, zda u svého wallboxu zaparkujete maličkou Hondu E, veliký Mercedes EQS SUV, nákladní VW ID.BUZZ Cargo, bazarovou Škodu Citigo nebo třeba silniční elektromotorku Zero SR.

Výjimkou jsou elektromobily Nissan Leaf a eNV200, Mitsubishi Outlander PHEV, první generace KIA Soul EV a některá z Ameriky nebo Asie dovezená vozidla, na která dnes můžete narazit v bazaru. Ta mohou mít jednofázový konektor Typ-1/Yazaki. Taková vozidla ze všech wallboxů dobijete také, ale potřebujete k tomu redukci za zhruba tři tisíce korun. Nebo – u wallboxů se zásuvkou místo kabelu – jiný kabel. U ostatních elektromobilů to ale nemusíte řešit, mají Typ-2.

K následujícímu textu prosím přistupujte s vědomím, že wallboxy smí montovat pouze „osoba s příslušnou kvalifikací“, tedy elektrikář. A že s výběrem wallboxu a jeho integrací s řízením domácnosti nebo fotovoltaikou poradí specializované firmy, v některých případech i smluvní partneři automobilek. Následující řádky tudíž neberte jako návod, ale jako představení funkcí a možností wallboxů, ze kterých si můžete vybrat. K tomu přidáváme výsledky testu wallboxů nabízených přímo automobilkami, který zpracoval německý autoklub ADAC. A jako bonus jsme sami vyzkoušeli jeden z nejlevnějších wallboxů na trhu, který nabízí společnost Lidl.