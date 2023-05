Co na té Tesle všichni vidí? V testu potěšily zrychlení i nezvyklé aplikace

Dopředu upozorňujeme, že toto není článek pro fanoušky vozidel Tesla, kteří hltají související fóra a na automobilku Elona Muska zaměřené weby. Nebo pro ty, co s Teslou běžně jezdí. Těm nic nového nepřinese. Je to naopak text pro ty, kolem kterých modely S3X a Y zatím jen tiše projížděly.

To, že jsou automobily Tesla „jiné“, se plně ukázalo hned na parkovišti, kde jsem Y Performance přebíral. Od Ondřeje Hunčovského z půjčovny Teslička.cz mi totiž v messengeru pípla zpráva s odkazem vygenerovaným aplikací Tesla, který po kliknutí přidal dané vozidlo do aplikace Tesla v mém telefonu. Usedli jsme do auta, magnetickou kartu zastupující klíček položili na patřičné místo před loketní opěrkou a v telefonu jsem klikl na párování aplikace s kartou, čímž jsem k vozidlu získal plný přístup.