Tatra Phoenix slaví deset let. Jezdí ve více než třiceti zemích světa

Automobilka Tatra Trucks v současné době vyrábí čtyři modelové řady určené pro široké spektrum zákazníků z civilního i obranného sektoru. Velmi silnou pozici má ve složkách Integrovaného záchranného systému.

Řada těžkých nákladních vozidel Tatra Phoenix je potom klíčovým produktem civilní výroby automobilky Phoenix Tatra Trucks. Od roku 2011, kdy se poprvé představila veřejnosti, dodala Tatra zákazníkům přes 3 650 vozů Phoenix v nejrůznějších provedeních určených jak pro smíšený, tak terénní provoz.

Vozy nacházejí uplatnění v průmyslových segmentech stavebnictví, těžařství, lesnictví, zemědělství, v komunálních službách, jako hasičské a záchranářské speciály, jako nosné platformy pro vojenskou techniku či speciální vozidla.

Cesta na západní trhy

Tatra Phoenix je ovšem určena především pro civilní sféru. Konstruktéři měli od počátku ambici uspět s tímto modelem jak na tradičních, tak nových trzích a především tam, kde je vyžadováno plnění nejpřísnějších emisních limitů.

Jejich práci a rychlý vývoj podtrhl také prestižní mezinárodní titul „The Best AWD Truck 2012“ – Nejlepší plněpohonné vozidlo roku 2012, který modelová řada Tatra Phoenix získala v celoevropské anketě „International Truck of the Year“. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl výrobek některé ze středoevropských a východoevropských automobilek nominován do této ankety a získal podobně prestižní titul.

Sériová výroba vozů Tatra Phoenix doslova otevřela zcela novou kapitolu historie automobilky a díky této modelové řadě se Tatra Trucks začala výrazněji prosazovat na konkurenčně velmi náročných trzích západní Evropy.

V souvislosti se zavedením prozatím nejpřísnějších legislativních opatření a emisních limitů známých pod názvem Euro VI v kopřivnické firmě připravili v roce 2015 provedení Tatra Phoenix Euro 6.

Když Präsident, tak Phoenix

V roce 2017 automobilka oslavila 120. výročí vzniku svého prvního automobilu se spalovacím motorem a jako připomínku tohoto milníku vyrobila limitovanou sérii vozů Tatra Phoenix Präsident. Ve stejné době se Tatře podařilo dosáhnout mety 1 000 vyrobených vozů celé modelové řady Phoenix.

Tatra Phoenix Präsident Euro 6

O rok později došlo na další vylepšení, inovovaná modelová řada Phoenix 2018 dostala úspornější a výkonnější motory Paccar, rozměrově menší systém čištění výfukových plynů či soustavu kotoučových brzd. V současné době vývojový tým pod vedením ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Radomíra Smolky zahájil práce na nové generaci modelové řady Phoenix. Zkoušky prototypů by měly přijít v roce 2023 a o rok později by se měla rozjet sériová výroba. Je tedy jisté, že Phoenix bude i nadále jedním z hlavních prvků výrobního portfolia Tatra Trucks.

Podle přání zákazníka

Tatra Phoenix kombinuje osvědčenou tatrováckou koncepci podvozku (centrální nosná roura a nezávisle zavěšené polonápravy) s moderními technologiemi a konstrukčními prvky renomovaných světových výrobců.

Obchodní řada Tatra Phoenix je jediným sériově vyráběným plněpohonným nákladním vozidlem využívajícím vzduchového odpružení všech náprav. Typickým znakem je rovněž unifikované provedení různých typů přídavných (sestupných) převodových skříní Tatra vyhovujících zástavbě hlavních převodovek Tatra, ZF nebo Allison v manuálním, automatizovaném či zcela automatickém provedení. Podvozky jsou k dispozici v provedeních 4x4, 6x6, 8x8, 8x6, 10x10 či 10x8, 12x8, 14x8. K pohonu slouží moderní kapalinou chlazené motory MX-11 a MX13, které splňují nejpřísnější emisní normy. Vozy řady Phoenix mohou být různě individualizovány podle požadavků zákazníka a již si našly cestu do více než tří desítek zemí světa.