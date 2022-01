Osm set tisíc mercedesů musí do servisu, vada chlazení může způsobit požár

Závada se může objevit u některých vozů řad GLE/GLS, C, E, S, E, GLC, CLS a G vyrobených od ledna 2017 do října 2021. Podle německého listu Bild se kontrola týká osmi set tisíc vozů. Automobilka uvedla, že do zahájení opravy by se auto, kterého se svolávací akce týká, mělo provozovat se zvýšenou opatrností a jeho používání by mělo být omezeno na nezbytné minimum, napsala agentura DPA.

Mercedes-Benz je součástí skupiny Daimler. Ta na začátku prosince dokončila oddělení divize nákladních vozů, s jejímiž akciemi se začalo obchodovat na burze. Divize osobních aut se má v budoucnu přejmenovat na Mercedes-Benz.

Odbyt automobilky Mercedes-Benz klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o 30,2 procenta na 428 361 vozů. Firmu trápí podobně jako jiné výrobce aut nedostatek automobilových čipů. Za prvních devět měsíců loňského roku se ale odbyt zvýšil o 2,7 procenta na 1,59 milionu vozů. Celoroční data zatím nejsou k dispozici.