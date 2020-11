Suzuki je specialista na čtyřkolky. Důležitý S-Cross přidává úsporný hybrid

All Grip Select

SUV a crossoverům je určen systém AllGrip Select s připojováním zadních kol přes elektromagenticky spínanou spojku. Vychází ze zkušeností s konstrukčně jednoduššími systémy pohonu ve starších modelech SX4 a Kizashi.

Sytém nabízený v Suzuki S-Cross a Vitara neustále porovnává rychlost otáčení jednotlivých kol sleduje intenzitu sešlápnutí plynového pedálu, úhel natočení volantu a řadu dalších veličin. Režim Auto je výchozím nastavením, které funguje jako ideální kompromis pro každý den. Jeho prioritou je maximální bezpečnost a co nejnižší spotřeba paliva. Pohon 4x4 se odpojí, kdykoliv není jeho pomoc potřeba, například při jízdě po suché rovné silnici. Pak jsou poháněna pouze kola přední nápravy, což šetří palivo. Kdykoliv elektronika vyhodnotí, že se blíží riziko smyku nebo protočení kola, systém 4x4 se rychle a neznatelně aktivuje, aby usnadnil řízení. Pro jízdu na sněhu, ale i dalších druzích nezpevněného nebokluzkého povrchu, je určen režim Snow, jež auto přizpůsobí náročnějším podmínkám. Činnost funkcí ovlivňujících chování auta, jako je protiblokovací systém ABS nebo stabilizační systém ESP, je upraven tak, aby v obtížnějších podmínkách neomezoval využitelnost vozidla. Při jízdě nízkou rychlostí je možné přepnout z režimu Snow do režimu Lock. Pak je pohon 4x4 aktivní stále a na zadní kola směřuje více točivého momentu, aby usnadnil jízdu náročným terénem. V rychlostech nad 60 km/h se systém z modu Lock automaticky přepne zpět na Snow. Ve Vitaře je tento režim doplněn o možnost aktivovat asistent pro sjíždění prudkých svahů. Varianta Sport mění priority opačným směrem. Výraznější přenos hnací síly na zadní kola v zatáčkách zlepšuje ovladatelnos vozu při dynamické jízdě. Společně s častějším připojováním zadních kol se také zostří reakce na sešlápnutí plynového pedálu. All Grip Auto Menší modely Ignis a Swift se systémem AllGrip Auto využívají jiný princip připojování zadních kol. Jádrem systému je viskózní spojka, která je kompaktnější, lehčí a funguje nezávisle na elektronických systémech. Zadní kola se začnou plynule automaticky připojovat vždy, když přední začnou ztrácet trakci. Hmotnost celého systému je ve srovnání s AllGrip Select zhruba poloviční, což je u malých aut důležitou předností. Díky tomu je Swift jediným hatchbackem a Ignis jediným miniSUV, které mají možnost pohonu všech kol. V Ignisu je pak systém doplněný o asistenty rozjezdu do kopce, sjíždění svahů a stabilizační systém pro jízdu v terénu Grip Control. All Grip Pro Pro model Jimny je určeno úplně jiné uspořádání označené AllGrip Pro. Podélně uložený motor stále pohání zadní kola, ta přední lze při jízdě v terénu připojit mechanicky. Součástí pohonu je přídavný redukčnín převod pro jízdu v nejnáročnějším terénu a automatické přibržďování jednotlivých kol, které simuluje funkci uzávěrek diferenciálů. Off-road Jimny se do nabídky Suzuki vrátí v roce 2021.