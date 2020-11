Český „pan Suzuki“: pro značku ho ulovili, byl u jejího přerodu

S bývalými kolegy je stále v kontaktu, i když automobilovou branži opustil před rokem a půl. Tehdy předal vedení českého zastoupení značky, které budoval, obchodnímu řediteli společnost Tomáši Teuflovi. Lula na Suzuki vzpomíná jen v dobrém.



Stýská se vám?

Důležité je, že jsem se nerozloučil se Suzuki, ale s autobranží jako takovou. Jsem šťastný muž, od malička mě bavila auta a celou svou kariéru jsem s nimi pracoval, většinu svého profesionálního života jsem tedy dělal to, co je zároveň mým koníčkem. Nicméně jsem byl v autobranži od roku 1992, což je opravdu dlouhá doba, a už jsem začínal cítit potřebu změny, rozhodl jsem se tedy úplně změnit obor. S bývalými kolegy jsem stále v kontaktu, sleduji trendy a chci si stále udržet přehled. Že se mi stýská, bych neřekl, spíše cítím jakousi nostalgii.

Letošní rok je úplně šílený. Nejen kvůli epidemii, automobilky řeší emise...

Současná doba je pro automobilky nesmírně složitá. To nejdražší na každém autě není jeho výroba, materiál nebo lidská práce, nejdražší je jeho vývoj. V dnešní době každá automobilka pracuje nejen na vývoji modelů pro současnost a nejbližší budoucnost, což jsou zejména mild hybridy a plug-in hybridy, ale i na vývoji dnes legislativou požadovaných elektromobilů.

Zároveň ale musíte myslet i na vzdálenější budoucnost, a je všeobecně známo, že ta v elektromobilitě není, představa, že všechny nyní provozované automobily budou v dohledné době jezdit na elektřinu, je technologicky, logisticky i ekologicky nereálná.

Tak k tomu přistupuje i vývoj úplně nových technologií pro budoucnost, nejčastěji jde o vodík a technologii palivového článku, takže ty nejvyšší náklady, náklady na vývoj, teď automobilky nesou v trojnásobné výši, což je samozřejmě velice náročné. Ze svého pohledu ale vidím do budoucna ještě další hrozbu, o které se příliš nehovoří nebo se na ni nemyslí.

Jde o to, že automobilky vždy vyvíjely auta prioritně tak, aby vyhovovala zákazníkům. Abyste měl dobrý pocit, že vám to auto sedne, je kamarádské, dobře se ovládá. Dnes však auta musí v první řadě vyhovovat legislativě, ať už jde o emise, celou řadu bezpečnostních systémů a další a další požadavky, kterých je v dnešní době obrovské množství a často jsou v rozporu s představami řady uživatelů.

V současnosti se auta nevyvíjejí primárně tak, aby se vám s nimi dobře jezdilo, dnes se vyvíjejí, aby je vůbec bylo možné uvést na evropský trh. Z toho vyplývá určitý posun, kdy se veřejnost často dívá na auta jako na jakousi nepříjemnou nutnost a čím dál více zákazníků může mít pocit, že jim některé vlastnosti jejich nového automobilu vlastně nevyhovují, avšak legislativa je požaduje. Podle mého názoru to může do budoucna vést k váhání řady uživatelů s rozhodnutím o koupi nového auta a následně k poklesu prodejů napříč trhem.

Myslíte, že by bylo Suzuki v Evropě, kdyby neexistovala fabrika v Maďarsku? Stálo by jim to za to úsilí?

Jsem přesvědčen o tom, že určitě ano. Podíl evropského trhu na celosvětových prodejích Suzuki je sice jen asi 10 %, těžiště prodeje je v Asii, konkrétně v Japonsku a Indii. Evropský trh je však výrobcem považován za jakousi výkladní skříň a uspět v Evropě je záležitostí image automobilky. Osobně se domnívám, že je tomu tak i u ostatních značek.

Které bylo první suzuki, co jste řídil a které opečovával?

První suzuki, které jsem řídil, byl model Baleno v roce 1997. Z pohledu péče v obchodním smyslu to byl tehdejší model Swift, který byl tenkrát naším nejprodávanějším modelem.

Jaký model vám utkvěl v paměti?

Těch je celá řada, na většině aut si najdete něco hezkého. Z těch nejzajímavějších bych asi jmenoval Swift Sport, dále pak model SX4, který byl prvním kompaktním SUV na trhu, a nejvíce mi utkvěl model Kizashi. Je tomu tak asi proto, že jsem měl vždy rád silnější, výkonnější a dynamičtější auta. Suzuki tradičně nabízí automobily v segmentu střední a nižší třídy, a když tedy vstoupilo do vyšší třídy s modelem Kizashi o výkonu 180 koní, úžasně mě to oslovilo. Mimochodem, se Suzuki Kizashi dodnes jezdím. Pro moje potřeby mi jeho výkon přijde dostatečný, akceleraci má uspokojivou, 200 jede na požádání, k tomu excelentní spolehlivost. Dodnes vypadá zajímavě a absolutně mi vyhovuje.

Když říkáte, že jste autař, který má radši větší a silnější auta, tak co vás dovedlo k Suzuki?

Bylo to jednoduché – zavolal mi headhunter a ptal se, jestli nechci změnit pozici a jít ke značce, která znovu vstupuje na trh. Suzuki tu bylo od roku 1992 zastoupené českou společností a v roce 1997 výrobce dospěl k názoru, že by bylo dobré vstoupit na trh přímo. Úkolem bylo posílení postavení, znovuzahájení a oživení prodejů.

Jaká byla tehdy pozice na trhu a co vnímání zákazníků? Hlavně v porovnání s dneškem...

To je obrovský, diametrální rozdíl. Až do začátku milénia značka prodávala zejména nízkou cenou v kombinaci s tradiční spolehlivostí, dalo by se však říci, že cena byla tenkrát hlavním argumentem. Nosným modelem byl tehdejší model Swift. Technologicky tehdy možná lehce za konkurencí, ale byla to ideální nabídka z pohledu poměru ceny a užitné hodnoty, zjednodušeně největší kus auta za nejmenší peníze. Tak ale samozřejmě nejde na trhu dlouhodobě fungovat.

Pro mě byl největší zlom v roce 2005, kdy Suzuki zahájilo modelovou ofenzivu představením nové generace modelu Swift, po kterém následovaly další modely, a vydalo se na tu správnou cestu nabídky plně konkurenceschopných produktů, ale stále za dostupné ceny.

Dnes má dosti specificky vyhrazenou klientelu...

Specifikem značky je, že prodává většinu aut soukromé klientele. Když se podíváme na celkovou statistiku trhu, tak zjistíme, že soukromá klientela má asi 30 % a firemní asi 70 % prodejů v České republice. U Suzuki je to naopak.

A čím to je? Cenou?

Je tam několik aspektů. První souvisí se samotným charakterem firemního trhu, kdy se většina společností orientuje zejména na mainstreamové, typicky evropské značky. Navíc potřebujete mít celou modelovou řadu od nižší střední třídy až po luxusní a ideálně i užitkové vozy, a Suzuki takhle širokou řadu nemá.

Druhá záležitost je, že Suzuki vždy stálo mimo hlavní proud a nabídka byla svým způsobem specifická, takže to osloví soukromou klientelu tím, že nenabízí úplný mainstream a svým specifickým zaměřením těžko hledá konkurenci. Vzpomínám si, že když jsme dostali za úkol udělat pro výrobce cenové srovnání s konkurenty na českém trhu, tak jsme toho konkurenta pro některé modely často ani nenašli. Například Swift 4x4, těžko najdete vůz podobných parametrů.

Pamatuji si dobu roku 2006, kdy byla představená Suzuki SX4. To byl tenkrát zakladatel kategorie crossover a nebylo jej s čím srovnat. Vozidlo podobných parametrů prostě na trhu nebylo. Stejně tak najít přímého konkurenta celé značky je velmi obtížné. Nebál bych se říct, že neexistuje.

Každá dekáda je u Suzuki symbolizována jedním modelem. Nejdříve to byla Vitara, pak SX4. Který model je to dnes?

Konec 90. let byl ve znamení původního Swiftu, v první dekádě tohoto milénia byl nosným modelem SX4. V současné době se prodává nejvíce Vitara, ale jen s malým odstupem následují ostatní modely S-Cross, Ignis, Swift, přičemž všechny nabízí vyspělé a úsporné motory, inteligentní pohon 4x4 a celou řadu pokročilých funkcí.

Ještě jsme nemluvili o motorkách...

Motocykly samozřejmě neodmyslitelně patří k historii i současnosti Suzuki. Ve srovnání s automobily je to ale úplně jiná kategorie jak z pohledu produktu, tak i zákazníků. Suzuki se vždy soustředilo na motorky vyšších objemů od 600 kubických centimetrů výše, to je volnočasové zboží, volnočasová aktivita.

V 90. letech i na počátku milénia ještě nebyly tolik populární skútry, v té době byla velmi populární kategorie supersportů, motorek, které se spíše hodí na okruh. Suzuki zde měla a má svou řadu GSX-R, tehdy GSX-R 600 a postupně představovala v této řadě další stroje, GSX-R 750, GSX-R 1000, to už byl opravdu závodní stroj opatřený blinkry a klaksonem. V roce 1999 se také prezentovala Suzuki Hayabusa, tehdy nejrychlejší sériově vyráběná motorka. Pracovat s těmito produkty byla opravdu radost.

A jak to vidíte se Suzuki do budoucna?

Podle mého názoru může značka Suzuki do budoucnosti hledět s optimismem – z pohledu produktu nabízí automobily s nejnovějšími technologiemi, na úrovni výrobce stále probíhá vývoj budoucích modelů, dnes tolik skloňovaná spolehlivost a nízké provozní náklady jsou i nadále jednou z klíčových vlastností její nabídky, k tomu má i silnou a stabilní síť partnerů v České republice a kvalitní team na úrovni distributora.