Slevy, jaké tu dlouho nebyly. Automobilky honí objednávky, prodeje váznou

Ačkoli to třeba v nákupních centrech není na první pohled poznat, dopady inflace se někde projevit musí. Za plyn nebo jídlo lidé platit musí, dovolenou si chtějí dopřát, ale co řada z nich odloží, je nákup nového auta. Nebo místo nového koupí ojeté. Registrace nových aut zatím letos spíše rostou, dealeři ovšem předávají auta objednaná před pár měsíci, dodací lhůty se zkracují, řada importérů pociťuje pokles dalších objednávek na nové vozy.

Jeden z PR manažerů velké německé značky, který nechce být jmenován, k tomu říká: „Pozorujeme ochlazení automobilového trhu, a to jak v retailu, tak u fleetových zákazníků. Důvodem jsou obavy z budoucího vývoje, inflace, vyčkávání, jak dopadne přetahování o podobu budoucích emisních norem…“

Poslední dobou se proto vyrojila řada slev. Některé automobilky dávají slevy nově, jiné, které v podstatě soustavně měly tzv. „akční ceník“ se slevami, jejich výši ještě dále vyšroubovaly. Třeba taková Toyota Aygo X je momentálně zlevněná o 64 900 Kč, Corolla kombi o 125 000, Corolla hatchback o 150 000 Kč, elektrická Toyota bZ4X má cenové zvýhodnění dokonce 300 000 Kč, stejně jako Land Cruiser. Ford zvýhodnil model Puma o 125 000 Kč a přidal výroční bonus 30 000 Kč.

Dacia pro změnu zlevnila pohon na LPG pro modely Duster a Sandero o 15 000 Kč a nabízí tyto verze za cenu klasických benzínových. Podobně jsou zvýhodněné i další modely této značky.

„Velmi zajímavé slevy a další zvýhodnění je teď možné získat třeba na vozy značek Renault, Hyundai, Ford, nebo Mazda. Třeba model Renault Arkana se zvýhodněním až 200 000 na vybrané skladové vozy s využitím financování vozu,“ uvedla Markéta Veselá, obchodní ředitelka Louda Auto, a dodala: „Užitkový vůz Renault Master Furgon verze L3H2P3 – skladový vůz lze získat např. až se zvýhodněním 276 485 Kč. Hyundai Tucson s pohonem 4x4 a s automatickou převodovku DCT máme nyní se zvýhodněním až 165 000 Kč na skladové vozy. Mazda CX-60 se zvýhodněním až 179 490 Kč u vozu ze skladové nabídky, u vozů na objednávku pak s SUV akčním bonusem 100 000 Kč.“

Málo vídaná zvýhodnění teď dealeři nabízejí u vozů SUV z koncernu Volkswagen. „Model Tiguan Life s automatickou převodovkou je s akční výhodou 165 000 Kč, Audi Q3 se zvýhodněním 314 400 Kč, Cupra Formentor s dvouapůllitrovým benzínovým motorem o výkonu 390 koní s výhodou dokonce 319 600 Kč,“ uvedl Martin Feller, obchodní ředitel z Louda Auto.

Další verzí je zavedení nového výbavového stupně nebo vylepšení výbavy ve stávající nabídce. Takto třeba Volkswagen nabízí v edici Limited Edition model Polo od 399 900 Kč, Golf od 529 900 Kč. Škoda zase do modernizovaných modelů Scala a Kamiq zachovala původní ceny, ale přidala výbavy. Často se lze setkat i s výhodným financováním. Takto třeba Opel nabízí, že za zákazníka „zaplatí“ (nebo-li odpustí mu) první dvě splátky operativního leasingu nebo úvěru.

Zlevňují ale i značky, které s odbytem toho, co do Česka dovezou, problém nemají. Jde třeba o MG, u nějž importér zlevnil kompaktní SUV ZS pod hranici 400 tisíc korun. Základní motorizace 1.5 DVVT s 5stupňovou manuální převodovkou vyjde momentálně na 399 940 Kč, čímž poráží i Dacii Duster. „Je to klasická podpora prodeje, která je výhodnou nabídkou pro nerozhodnuté zákazníky,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí značky Marek Vodička. „A přestože je MG ZS u nás brán jako základní model, může tato nabídka přivést zákazníky také na další modely.“