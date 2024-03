Škoda patentuje osobní automobil. Chce posadit dítě na nejbezpečnější místo

Škodovka „objevila“ nové místo pro dětskou sedačku, když představila studii elektrického SUV Vision 7S, se kterou se pochlubila na konci srpna 2022.

Koncept má být „slabikářem“ zcela nového designového stylu značky, a představil též inovace v interiéru. Z nich hlavní bylo nové místo – nejbezpečnější v celém autě – pro dětskou sedačku pro mimina. Ve studii byla umístěna uprostřed vozu, na konzoli mezi opěradly předních sedaček, jenom posunuta vzad, a přichycena ke středovému panelu.

Pár dnů před představením studie si značka pojistila, že jí nápad nikdo neukradne. Jak se zpětně ukázalo, 26. srpna 2022 podala na toto řešení patentovou přihlášku, která byla ve středu 13. března 2024 zveřejněna.

Patentová přihláška má nároky, které mohou vypadat až podezřele jednoduše. Pokud Škodovka opravdu patent dostane, bude mít (a ti, komu případně prodá licenci) monopol na dětské sedačky umístěné uprostřed vozu. Omezení v patentových nárocích jsou jen minimální: jde o sedačky v ose vozu, umístěné proti směru jízdy a které „alespoň částečně zasahují mezi boční sedadla v druhé řadě“.

Formulace ohledně druhé řady je důležitá: bez ní by totiž přihláška „spadla“ na tom, že řešení není nové. Například u Fiatu Multipla (1998 až 2010), který měl šest sedaček ve dvou řadách, a možnost umístit na prostřední přední místo dětskou sedačku značce sloužila jako důležitý prodejní argument. Totéž platí pro Hondu FR-V (2004 až 2009), jediného následovníka trendu uspořádání 3+3.

Důležité je, že patent pokrývá nejen umístění sedačky v autě a úchyty pro ni – ale také samotnou sedačku. Jinými slovy, pokud bude udělen a pokud přežije případné námitky (viz dále), bude to představovat problém jak pro přímé konkurenty Škoda Auto, tak pro výrobce dětských sedaček.

Schvalování této patentové přihlášky evidentně neběží zcela hladce. Od jejího podání uplynulo 18 měsíců (to je lhůta pro zveřejnění) – a u takto technicky triviálních přihlášek je běžné, že s přihláškou je publikován i udělený patent. To se v tomto případě nestalo; o důvodech však můžeme jenom spekulovat.

Ani po případném schválení ambiciózní patentové přihlášky nemusí mít škodovka vyhráno. Kdokoli totiž může patent napadnout a přimět tak patentový úřad zabývat se přihláškou znova – ve světle konkrétních argumentů, proč neměl být udělen.

V principu spadají takové důvody do dvou skupin. Namítat se dá, že dané řešení není nové, nebo že nejde o skutečný vynález. Přeloženo z „patentštiny“, nesmí to být například něco, co je pro odborníka v daném oboru jenom samozřejmou kombinací známých prvků nebo postupů. Právě na tom by – laicky posouzeno – mohla přihláška dětské sedačky umístěné doprostřed vozu spadnout.