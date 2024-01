Nový vynález designéra Škody. Světlo ochrání plechy a pomůže ostatním

Zapsání vynálezu trvalo téměř jeden a půl roku. Škoda nově vymyšlené unikátní řešení světla přihlásila patentovému úřadu 29. června 2022. Vynález byl uveřejněn ve věstníku 10. ledna 2024.

Vynález, připsaný Karlu Neuholdovi, který vede exteriérové designéry mladoboleslavské značky od března 2006, umísťuje novou svítilnu na boční stranu automobilu do oblasti posledního zadního sloupku. „Toto umístění je obzvláště výhodné, jelikož přináší zvýšení bezpečnosti a lepší viditelnost automobilu. Zároveň pak je umožněno lepší osvětlení okolí automobilu,“ stojí v popisu vynálezu.

Karl Neuhold

Lampička nahoře na zadním sloupku má umět podle potřeby svítit oranžově, červeně a bíle. Má totiž fungovat jako další boční směrovka. S tím souvisí také funkce varovných světel. Bíle se pak rozsvítí při zařazení zpátečky, takže lépe osvětlí prostor kolem auta směrem dozadu. Může také ozářit prostor vedle vozu při vystupování posádky.

Zajímavou funkcí je světelné varování ostatních řidičů. Jedoucí i zaparkované auto má umět díky propojení řídicí jednotky nového světla s parkovacími senzory bliknutím lampy na boku zadního sloupku varovat ostatní, že se přiblížili na příliš malou vzdálenost. Funkční má být i při jízdě, kdy může varovat řidiče jiného auta, který by vůz přehlédl a chtěl změnit pruh. Vlastně by tak boční světlo fungovalo jako hlídač mrtvého úhlu, ovšem pro ostatní řidiče.

Řidiči, který by chtěl k takto vybavenému autu „připarkovat“, by mohlo nové světlo pomoct jako parkovací asistent. U zaparkovaného automobilu by mohlo úměrně měnící se vzdálenosti objektu postupně zvyšovat a snižovat intenzitu světla, případně střídavě spínat a vypínat zdroje světla s měnící se frekvencí podle vzdálenosti objektu, vysvětluje patentová dokumentace.

Jako zdroj světla se předpokládají samozřejmě dnes moderní diody, které mají nízkou spotřebu, dobrou životnost, krátkou reakční dobu a vysokou variabilitu.

Patentová dokumentace nezmiňuje, zda přidání nového světla na bok vozu a navrhované řešení a funkčnost splňuje podmínky homologace vozů. Dá se předpokládat, že v případě, že se Škoda rozhodne nový vynález využít, bude muset protlačit boční víceúčelové světlo také do legislativy.