Vynález s českou stopou. Unikátní autosedačka s airbagem chrání celé tělo

„Otázkou nikdy nebylo jestli, ale spíše kdy,“ popisuje Martin Poš. „Po celá desetiletí patří airbagy ve vozidlech k základním bezpečnostním prvkům, které chrání dospělé pasažéry před vážnými zraněními v případě nehody. Již od založení společnosti Cybex v roce 2005 jsme měli vizi autosedačky, která tuto technologii zpřístupní i dětem,“ tak vznikla sedačka Anoris T i-Size.

Charismatický muž, který rád připomíná své české kořeny, se naparuje, že předběhl zbytek světa: „Teď nás budou deset let dohánět.“ Právě tak dlouho vývoj sedačky trval, vlastně ještě o kus déle. Jak se v ní sedí, zatím nevíme, dítě jsme do ní ještě usadit nemohli. Měli jsme však exkluzivní příležitost vidět její crashtest, přímo v sídle Cybexu v německém Bayreuthu. Vše samozřejmě zafungovalo na jedničku, takže si je Poš jistý, že se bude moci chlubit další výbornou od německého autoklubu ADAC, jehož testy sedaček pro děti platí za nejpřísnější na světě.

Však v Cybexu vede tým jejich vývojářů Franz Peleska, který kdysi v autoklubech Německa a Rakouska metodiku testů tvořil. Z crashtestů Cybex ve vlastních laboratořích podle standardů ADAC naměřil, že jeho přelomová novinka poskytne o 50 % více ochrany než běžné dětské autosedačky instalované po směru jízdy, a překonává i ty otočné, orientované proti směru jízdy.

Polštář, který láme nosy

Ale zpátky k Anorisu, přeci jen je třeba vysvětlit, proč si Poš vzal v době, kdy Cybex v roce 2005 zakládal, do hlavy, že autosedačku s airbagem vytvoří. Aby bylo jasno: airbag, který známe z auta, není žádný měkký polštář, právě naopak, ze střetu s ním jsou běžné zlomené nosy a monokly. Přeci jen takový vzduchový vak vystřeluje obrovskou rychlostí, aby co nejdřív zbrzdil pohyb cestujícího. To je totiž hlavní úkol airbagu (a třeba i bezpečnostního pásu): zabránit, aby se tělo pasažéra nekoordinovaně pohybovalo interiérem vozu. Je třeba ho co nejvíc udržet v sedačce ve standardní poloze, jen pak ho ochrání ostatní bezpečnostní prvky vozu, třeba pevná karoserie.

A proč tedy chtěl nadělit pražský rodák Poš airbag taky dítěti? Tady je třeba osvětlit další věc, tentokrát o dětských sedačkách. Děti vám samozřejmě řeknou, že jsou prima ty potahy se zvířátky, a taky se v ní dobře spí, když si je o co opřít hlavu. Hlavní, proč je to bezpečnostní sedačka, je ovšem to, že usadí malé tělo dítěte výš, právě do oblastí, kde fungují bezpečnostní prvky vozu nejlíp.

Nejjednodušeji se to popíše na sedačce po směru jízdy, do které se poutá větší dítě klasickým bezpečnostním pásem vozu. Kdyby sedělo bez sedačky, vedl by mu pás přes krk a pravděpodobně by mu ani pořádně nepřitáhl pánev, s dětskou sedačkou se dostane hlava a trup výš, vlastně se vycpe prostor mezi jeho tělem (zády, pánví a nohama) a sedačkou, a mrňous má pak hlavu přibližně ve výšce méně urostlého dospělého. Však si pak taky děti chválí, že vidí líp z oken vozu přes vysoké boky karoserie.



„Bezpečnostní pásy a airbagy automobilů jsou navrženy tak, aby chránily dospělé, nikoli menší děti. Poloha dítěte musí být vyvýšena, aby ho bezpečnostní pás vozidla mohl správně zajistit. Dodatečná boční ochrana je také kriticky důležitá, dítě je totiž příliš malé na to, aby jej dostatečně ochránily boční airbagy vozu,“ shrnuje Klara Daumová, mluvčí Cybexu.

Idea Martina Poše ovšem vyžaduje ještě další vysvětlování. Zakladatel Cybexu si vymyslel, že chce dříve otočit dítě se sedačkou z protisměrného uchycení. Mimino v takzvaném vajíčku (ideální poloha z pohledu ochrany při čelním nárazu) totiž vzadu výrazně odvádí pozornost řidiče za volantem. A právě airbag v sedačce umístěné po směru jízdy má za úkol dítěti poskytnout minimálně stejnou ochranu jako v protisměrné sedačce. „Sedačka, ve kterém dítě sedí po směru jízdy, poskytne řidiči interakci prostřednictvím zpětného zrcátka a zároveň poskytuje dítěti uklidňující výhled na rodiče,“ komentuje Daumová a uvádí, že studie TÜV z roku 2017 ukázala, že 94 % dotázaných rodičů začalo vozit své dítě čelem dopředu dříve, než jim bylo doporučeno výrobcem. „Jinými slovy, celý průmysl se zavázal přepravovat děti proti směru jízdy, ale rodiče ne – a tu praktičnost a pohodlí spojované s cestováním po směru jízdy chtějí co nejdříve,“ shrnuje Klara Daumová.

Na obrázcích vidíte, že vývojáři Cybexu airbag integrovali do bezpečnostního polštáře (pultíku) zapínaného dvoubodovým pásem, je tam srolovaný a nafukuje ho stlačený plyn.

Martin Poš zdůrazňuje, že je to celotělový airbag, v případě nehody se nafoukne, stabilizuje tak nejen hlavu, ale celý trup, udrží dítě v sedačce, aby bylo v požadované poloze a zabránilo nežádoucímu dopřednému pohybu. Především jde o hlavu, kterou mají děti větší v poměru k tělu než dospělí, je třeba ji zbrzdit co nejdříve, aby nedošlo k poranění krční páteře. Vzduchový vak zbrzdí hlavu dítěte zhruba na poloviční vzdálenosti než v sedačce bez něj.

Nejnáročnějším úkolem bylo vytvořit algoritmus, který přesně nadávkuje čas, rychlost nafouknutí a další parametry při nárazu tak, aby sedačka poskytla co největší ochranu. Na konkrétní technické otázky Martin Poš odpovídá rezolutně: „Nechceme napovídat konkurenci, ať si sami namáhají hlavy.“ Prozradí jen, že v sedačce je šest až sedm senzorů, které hlídají mimo jiné zapnutí pásu, obsazenost sedačky, zpomalení a další parametry.



„Objem nafouknutého airbagu je vyžadován v takovém rozsahu, aby pokryl velikost autosedačky a výškové rozpětí věkové kategorie, pro kterou je autosedačka určena. V případě nehody vede aktivace airbagu k tomu, že bezpečnostní pult ve zlomku sekundy zdvojnásobí svou velikost tak, aby bezpečně ochránil celé tělo dítěte,“ popisuje Klara Daumová. „Autosedačka je vhodná pro děti s výškou od 76 centimetrů. Model lze velmi snadno přizpůsobit dle individuálního růstu dítěte a lze jej používat do dosažení výšky 115 centimetrů nebo maximální hmotnosti 21 kilogramů, což zhruba odpovídá věku šesti let. Oproti běžným autosedačkám s bezpečnostním pultem či instalací proti směru jízdy, které jsou standardně navrženy pro děti do čtyř let, tak Anoris T i-Size prodlužuje dobu vhodnou pro užívání autosedačky o dva roky,“ uvádí.

Celou elektroniku sedačky živí tužková baterka, která má podle Franze Pelesky vydržet aspoň celou éru přepravy jednoho dítěte, když se vybije, dá to uživateli vědět kontrolka, jednoduše ji pak vymění.

Popředu x pozadu Crashtest Proč, když v hlavním textu vyzdvihujeme to, že jde o „posměrnou“ sedačku, se crashtest provádí pozadu? Franz Peleska vysvětluje, že je to v autoprůmyslu běžně používaný test, „obrácený“ je kvůli standardizaci a opakovatelnosti: na figurínu při něm působí stejné síly jako při nárazu popředu, v této konfiguraci ovšem hrozí méně nekoordinovaných pohybů těla při dopředném nárazu, takže je pro potřeby analýzy funkčnosti airbagu lepší.

Při vývoji provedl Peleskův tým desetitisíce simulací i fyzických testů, při pohledu na fotky po crashtestu vás třeba napadne, že museli myslet i na to, že dítě v sedačce různě hýbe rukama, a skoro určitě je na polštář s airbagem složí, dá se taky čekat, že mu na něj spadne hlava, když usne. To všechno museli při vývoji a testování zohledňovat.

„Airbag má po nafouknutí vždy stejný objem. Tvar a velikost airbagu je navržena tak, aby chránila různé křivky i velikost těla. Naše testy prokázaly, že tento systém neškodí mladším dětem, ale přesto maximálně chrání i nejstarší pasažéry, pro které je Anoris T i-Size velikostně vhodná,“ dodává Daumová.

Peleska dokonce sebevědomě prohlašuje, že by ani nevadilo, kdyby sedačka byla na předním sedadle vozu a aktivoval se airbag v přístrojovce i ten v sedačce najednou. Poš ovšem radí čelní airbag na místě spolujezdce při takovém použití vypnout. Podmínkou je, aby byla možnost sedačku upevnit do standardizovaných isofixových ok v sedadlech vozu. Anoris je už podle názvu sedačka s „nohou“ ukotvující ji zapřením do podlahy vozu podle standardu i-size.

A česká stopa na závěr: na vývoji sedačky se podílelo výrazně i české vývojové centrum Cybexu, hlavně na tom zapeklitém algoritmu, kdy a jak airbag nafouknout. Museli třeba absolutně zajistit, aby airbag neaktivoval úder dětskou pěstičkou s dudlíkem. Martin Poš ilustruje, jak jeho firma s novinkou předběhla dobu: například v zámoří teď musí americkým úřadům vysvětlit, co taková sedačka s airbagem je, tamní legislativa ji totiž nezná a nepočítá s ní. Anoris T má do Česka dorazit koncem listopadu 2021 za ceníkovou cenu 17 590 Kč.