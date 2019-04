Prodej aut se mění. Ke Škodovce na kávu a hokej

V dnešním světě aut se už dnes netočí vše jen kolem aut. Samotným prodejem nových vozů už dealeři dávno nevydělávají, mnohem důležitější jsou poprodejní služby, tedy servis a prodej doplňků. S tím se mění i samotné prodejny, už to nejsou obří paláce na okrajích měst, kam se návštěvník zdráhá vstoupit bez očištění bot. Automobilky vědí, že se chování zákazníků změnilo. „Řada zákazníků již coby prvotní zdroje informací nevyhledává kamenné showroomy a díky inovativním službám mohou dokonce uzavřít celý obchod z pohodlí vlastního domova či kanceláře,“ uvádí Tomáš Kotera, mluvčí Škody Auto.

Automobilky se ovšem snaží vymyslet, jak zákazníky do nákladně budovaných showroomů přilákat a udržet je tam. A už vůbec nikomu nepřijde divné, že tam třeba auta vůbec nejsou, nebo nehrají hlavní roli. Tak vypadá třeba pařížský butik luxusní značky DS patřící k Citroënu. Bentley před lety v pětihvězdičkovém luxusním hotelu v Amsterodamu testoval showroom bez aut, zákazníkům tam milionové limuzíny a sportovní kupé a kabriolety prezentovali pomocí videí, brožur, interaktivních nástrojů a laserové videoprojekce. Novým hitem jsou kavárny. Dáte si schůzku v reprezentativním prostředí a u kávy pak objednáte auto. Není to představa zasněných marketérů o prodeji aut v přebohaté Arábii, Londýně nebo Milán. Podobnou automobilovou kavárnu otevřeli před nedávnem v Praze.

Na kafe pro auto

Renocar, dealer prémiové značky BMW, takový „urban store“ otevřel v bývalém Paláci kultury, dnes Kongresovém centru. Prostor v nejvrchnějším podlaží s výhledem na půlku Prahy z pankráckého vršku má být „elegantním prodejním prostředím a místem pro nevšední akce“. Ústředním prvkem je kavárna, k dále obchod s firemními doplňky a nabídka vybraných českých značkových výrobků. Showroom na dohled Vyšehradu zabírá nejen stovky metrů uvnitř budovy, od léta přibyde i venkovní prostor s výhledem až na Hradčany.

Do dnešních autosalonů se pro výběr a koupi nového vozu paradoxně často bez auta není možné téměř dostat, stávají často u výpadovek z města. Nové pojetí, které dnes automobilky razí, to má změnit. Obchody s auty mají být ve městech.

Vizualizace nového showroomu BMW v pražském Kongresovém centru

„Nachází se v širším centru města a u hlavní dopravní tepny. Hned vedle je také registr řidičů. Lidé tam čekají dlouhou dobu na vyřízení svých požadavků. Jsou to řidiči, kteří si čekání mohou zkrátit právě v Renocaru, dát si zatím třeba kávu. Měl by to být takový meeting point,“ popisuje novou prodejnu BMW jeden z jejích architektů Jan Říčný. „Cílem architektonického návrhu bylo nejen pohodlí, ale také přívětivé prostředí, kam by se běžní kolemjdoucí nebáli vstoupit. Ať už půjdou kolem do stanice metra Vyšehrad, budou se v Kongresovém centru účastnit kongresů anebo se vypraví poslechnout si koncert.“

Ke Škodovce na hokej

Městské obchody s auty nejsou jen nápadem prémiové značky z Mnichova. Menší showroomy v centrech měst případně v obchodních domech nově testuje také Škoda. Ta slaví úspěchy právě s „auto kavárnami“ třeba v Rusku. A inovovat chce i stávající dealerství. V Česku právě dnes otevírá nový „digitální showroom“. Plzeňský prodejce Auto Šmucler tento nový koncept představuje jako vůbec první v Evropě u příležitosti zahájení prodeje nového modelu Scala. Hlavním záměrem je opět lidi do showroomu nalákat a udržet, udělat z prodejen přívětivější prostředí.

Důraz je kladen na zajímavou prezentaci vozů s pomocí vizualizací, obrazovek, tabletů; Škoda vymyslela „ostrůvky prezentující auto příběhem“, které budou vždy stylizovány s ohledem na zaměření a charakter daného modelu. „Mladoboleslavská automobilka se i tímto krokem připravuje na éru, v níž digitalizace prodejního a servisního kanálu hraje čím dál tím větší roli. Nový koncept showroomu klade důraz na zážitkové programy, které zákazníkům umožní spojit nákup automobilu s edukací, interakcí, zábavou a relaxací,“ shrnuje Tomáš Kotera.„V digitálním showroomu se tak propojuje obchodní prostor v tradičním smyslu toho slova s osobním přístupem a méně formální atmosférou.“

Showroomy tak mají být místem pro různé programy pro zákazníky. „Ke Škodovce“ by tak podle představ tvůrců mohli lidé například chodit sledovat mistrovství světa v hokeji. Při trávení volného času si pak třeba koupí auto. Novinkou, na kterou kladou důraz, je relaxační zóna, která má lákat nové zákazníky a těm stávajícím dát důvod k návratu. „Tady mohou návštěvníci komunikovat díky bezplatnému wi-fi připojení, sledovat televizi nebo jen relaxovat u kávy s přáteli.“

„Dnešní digitální zákazník očekává nejen kvalitní produkt, ale i související služby a zážitek, který mu bude ušit na míru, bude personalizovaný,“ vysvětluje Miroslav Holan, vedoucí rozvoje autorizované obchodní sítě značky v ČR. „Nejedná se však o významnou změnu pouze pro zákazníky, především naši autorizovaní partneři se musejí adaptovat na nové trendy dnešní digitální doby,“ dodává.