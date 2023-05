Ruské aktivity VW koupí místní superdealer za tři miliardy

Avilon má za továrnu a všechny ruské aktivity německé automobilky Volkswagen podle předběžných informací zaplatit až 125 milionů eur (zhruba tři miliardy Kč). Informovala o tom agentura Interfax, která se odvolává na zdroj obeznámený s příslušným rozhodnutím podvýboru vládní komise pro kontrolu zahraničních investic. Souhlas komise je potřeba, jestliže ruské aktivity prodávají firmy ze zemí, které Moskva považuje za znepřátelené.

Rozhodnutí úřadu se podle Interfaxu týká ruské divize Volkswagen Group Rus a jejích dceřiných společností. Avilon Group získala mimo jiné povolení ke koupi Volkswagen Group Rus, Volkswagen Parts and Services, Scania Leasing, Scania Finance a Scania Insurance.

„V současné době Volkswagen AG prodává svůj podíl ve Volkswagen Group Rus, a tím i závod v Kaluze s více než 4 000 zaměstnanci, renomovanému ruskému investorovi,“ uvedl Volkswagen pro Reuters s tím, že se dále nechce vyjadřovat.

Závod v Kaluze s roční kapacitou 225 000 vozů Volkswagen otevřel v roce 2007. Loni v březnu však provoz zastavil v souvislosti se sankcemi, které západní země uvalily na Rusko za jeho útok na Ukrajinu. Součástí továrny je též motorárna dokáže vyrobit 150 000 agregátů ročně. Před jarem 2022 vyráběla německá společnost v Kaluze Volkswagen Polo, Tiguan a Škoda Rapid.

Těsně před vypuknutím války na Ukrajině dostala ruský trh i továrnu v Kaluze za celý koncern na starosti značka Škoda.

Německý koncern také vyráběl tři modely Škoda (Octavia, Karoq a Kodiaq) a Volkswagen Taos v automobilce GAZ v Nižním Novgorodu. VW tuto výrobu v továrně, kde si pronajímal výrobní kapacity, ale též provozoval vlastní výrobní zařízení, zastavil v březnu 2022. „I když měly VW a GAZ spolupracovat až do roku 2025, v srpnu 2022 se dohodly na ukončení smlouvy. V březnu 2023 však GAZ podal žalobu na VW. Žalobce uvedl, že záměr VW ukončit spolupráci poškodil jeho podnikání v oblasti smluvní montáže a způsobil ztráty zisku,“ uvádí web kursiv.media. GAZ požaduje kompenzaci 195 milionů dolarů plus 355 milionů dolarů.

Manturov podle agentury TASS uvedl, že dokumentace potřebná pro prodej továrny se nyní dokončuje. Podrobnosti o podmínkách prodeje zpráva agentury TASS neobsahuje.

Pokud by Volkswagen za své ruské aktivity skutečně získal až 125 milionů eur, kontrastovalo by to s vývojem u jiných západních automobilek. Ty své ruské aktivity většinou prodaly jen za symbolickou částku, v dohodách si nicméně vyhradily možnost jejich zpětného odkupu, uvedla agentura Reuters.

„Kupujícím je Avilon spolu s finančním investorem,“ řekl pro agenturu nejmenovaný informátor. „A částka 125 milionů eur uvedená Interfaxem byla přibližně správná,“ dodal.

Renault prodal svůj většinový podíl v ruském AvtoVAZu údajně za jeden rubl, ale s šestiletou opcí na jeho odkoupení zpět. Nissan předal své podnikání v Rusku státnímu subjektu za jedno euro, připomíná Automotive News Europe.

Kupující Avilon Holding má mnoho aktivit, jednou z hlavních je právě prodej aut. Je autorizovaným dealerem více než čtyřiceti značek, od Rolls-Royce, Bugatti, Aston Martinu, Audi, Benleye, BMW, Chevroletu, Cadillacu, Citroenu, Ferrari, Fiatu, Fordu, Hyunaie, Jaguaru, Jeepu, Kie, Land Roveru, Maserati, Mercedesu, Mini, Mitsubishi, Peugeotu, Volkswagenu nebo Volva, přes množství čínských značek až po znovuzrozený Moskvič. Nabízí také leasingové služby a správu vozových parků. Kromě toho podniká v realitním byznysu.

Západní sankce zasadily ruskému automobilovému sektoru tvrdou ránu. Celková výroba osobních automobilů v Rusku se loni propadla o 67 procent na 450 000 vozů, což je nejnižší úroveň od pádu Sovětského svazu v roce 1991.

Volkswagen přerušil výrobu automobilů v Rusku krátce poté, co Moskva loni v únoru zahájila útok na Ukrajinu. Firma rovněž zastavila vývoz automobilů do Ruska.

Odchody zahraničních podniků z Ruska nejsou jednoduché. Smlouvy, ve kterých figurují firmy z takzvaných znepřátelených zemí, potřebují souhlas ruské vládní komise. Za znepřátelené Moskva považuje ty země, které na Rusko uvalily sankce. Podniky do smluv často zařazují ustanovení o možnosti pozdějšího odkupu, které jim mají jednoho dne usnadnit případný návrat.