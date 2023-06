Nová Lada před publikem nestartovala. Patálii řešil šéf automobilky

Ruský ministr financí Anton Siluanov přijel 16. června ráno na obchodní snídani za šéfem Sberbank prototypem nové Lady Aura, který mu půjčil k otestování šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov. Vše se odehrálo na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.

Ministr nejprve ve společnosti šéfa automobilky manévroval kolem hotelu, kde potentáti posnídali. Poté novinku ukázali šéfovi Sberbank Hermanu Grefovi.

Jenže pak auto nenastartovalo. Trojice mužů přistoupila k situaci s chladnou hlavou a humorem. Gref vtipkoval, Sokolov zvedl kapotu a snažil se odhalit problém. Ze záběrů není jasné, co udělal (asi nic). Každopádně když pak Siluanov znovu usedl za volant, auto konečně nastartovalo.

Automobilka pro agenturu TASS uvedla, že auto nemohlo nastartovat, protože je vybavené ochranou proti nastartování motoru při zařazeném rychlostním stupni; stejně jako u všech aut s automatickou převodovkou. „Auto tedy nastartovalo až poté, co řidič přesunul volič automatu do parkovací polohy,“ píše TASS. Na videu je ovšem slyšet, že auto marně točí startérem, to běžně auta s automatem v takových situacích nedělají. Je spíše dost pravděpodobné, že prototypu jednoduše na první pokus vypovědělo službu některé z čidel nebo řídící jednotka nezafungovala a po zamčení/odemčení vozu bylo vše v pořádku.

„Model Lada Aura, což je protáhlý sedan vycházející z Vesty, byl oficiálně představen 8. června 2023 na výstavě Eurasia is Our Home v Soči. Ve voze se zvětšil prostor pro cestující vzadu o 25 cm,“ popisuje magazín Fontanka.ru.

Automobilka zdůrazňuje, že interiér vozu zdobí „pravá ruská kůže a je nainstalován prémiový audio systém“. Kromě toho je vůz vybaven 1,8litrovým motorem o výkonu 122 koní a automatickou převodovkou.

Nedostatkové zboží budou vyrábět vězni

Největší ruská automobilka AvtoVAZ požádala tento týden regionální vězeňskou službu, aby jí pomohla vyřešit nedostatek pracovních sil pomocí lidí odsouzených k nuceným pracím, protože se snaží splnit své výrobní cíle. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení vězeňské služby.

AvtoVAZ chce od září zvýšit objem výroby o 28 procent a od ledna o 40 procent. Továrny v celém Rusku loni vyrobily pouze 450 tisíc automobilů, což byl nejhorší výsledek od rozpadu Sovětského svazu.

AvtoVAZ vyrábí vozy značky Lada. V Samarské oblasti má závod ve městě Togliatti. Letos se firma již potýkala s nedostatkem součástek.

Lady jsou tradičně nejprodávanějšími vozy na ruském trhu, aktuálně na něm drží přibližně čtvrtinový až třetinový podíl.

Magazín Autonews.ru tento týden upozornil na to, že si prodejci účtují za nové lady výrazně vyšší ceny, než jsou ty oficiálně doporučené automobilkou. „Prodej přepracovaného modelu Lada Vesta NG začal v celém Rusku 9. června. Předtím AvtoVAZ vyrobil několik tisíc vozů a dodal je prodejcům a také stanovil doporučené ceny,“ píše magazín. Ceny začínají na 1 239 900 rublech (asi 322 tisíc korun) za sedan s motorem o výkonu 90 koní. Nejdražší je vrcholné kombi SW Cross s motorem o výkonu 106 koní za 1 689 900 rublů (asi 439 tisíc korun). Nová aura, kterou automobilka prezentuje jako nóbl zboží, má stát přes dva miliony rublů (přes půl milionu korun).

Korespondent Autonews.ru však jako potenciální kupec navštívil několik autosalonů značky a zjistil, že prodejci žádají výrazně víc, než kolik je uvedeno v ceníku.