VIDEO: Fascinující rekonstrukce zničeného LaFerrari

Lidé renovují kdeco. O některých se píše na fórech jako o „fake videích“. To ovšem podle všeho není případ amerického kanálu Restore Machines, který krok za krokem přetváří zničené modýlky aut a motorek do top stavu.



Možná vás napadne, že by vyšlo levněji koupit nové. To by ovšem zase nebyla taková zábava a tolik milionů zhlédnutí s nemalým finančním ohodnocením pro tvůrce videa.



Stav zničených hraček naznačuje, že se šikovný kutil musel nachomýtnout k nějaké vyhořelé prodejně hraček, či spíše, že si ty modýlky musel zničit sám. Asi v tom druhém případě nebudeme daleko od pravdy. Připomíná tak trochu hasiče, který zapálí pole, aby ho mohl uhasit. Videa jsou to ale velmi poutavá a inspirativní. Velký úspěch zaznamenala především renovace miniatury LaFerrari. Pikantní na tom je, že orezlý vrak „angličáku“ zpodobňuje ferrari, které je v originálu karbonové. To je ovšem výjimka, automobilka z Maranella totiž nejraději při stavbě svých klenotů pracuje s hliníkem.

Při sledování videa vás možná napadne, že by ten chlapík snad dovedl z jelit, jitrnic, ovaru a tlačenky znovu vyrobit vepře…