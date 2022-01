VIDEO: Specialista na otočky ovládá auto na milimetry

Kdyby couvl jen o centimetr, mohly by to být jeho poslední sekundy života. Hongkongský youtubový kanál DrivingSkill ukazuje manévry nebojácného řidiče, který otočí auto v místě, kde by se k tomu nikdo neodvážil. Na hraně bez nadsázky doslova balancuje.