Prostor po francouzsku v novém podání. První jízda Renaultem Espace

Espace už není v druhé generaci MPV, ale velké SUV až se sedmi sedadly. Pro Renault je to logický krok. Při dnešních cenách aut jsou MPV populární hlavně v Číně, naopak v Evropě se jim moc nedaří. Zato SUV jsou stále populární. A zatímco v nižších kategoriích se Renaultu s modely jako Captur nebo Kadjar celkem daří, u těch větších už prodeje dlouhodobě nejsou takové, jaké si výrobce představuje.

Proto přišel na trh nový Austral. A teď přichází ještě větší SUV, které si vypůjčilo slavné jméno Espace. To je trochu riskantní sázka – jméno je to sice léty prověřené a oblíbené, ale zákazníci možná budou čekat trochu něco jiného. Stále ovšem dostanou rodinné auto pro dlouhé cesty.

Vzhledově je Espace takový větší Austral – „zdědil“ po něm téměř totožný vnější vzhled včetně poměrně komplikovaných předních světlometů ve tvaru písmene C, přestože třeba nové Clio od tohoto prvku už upustilo. Ti, co se o vozy Renault nijak podrobně nezajímají, si obě auta na silnici snadno spletou. Espace je samozřejmě větší – na délku má 4 722 mm, v rozvoru 2 738 mm (Austral 2 667 mm). Kdybychom to však srovnali s předchozí generací Espace, tak je naopak o 14 centimetrů kratší. Zato prostor pro cestující je delší: 2,48 m po třetí řadu. Umožnila to nová koncernová platforma CMF-CD.

Sdílení dílů

Také v interiéru byste si mohli myslet, že sedíte v Australu. Palubní deska je totiž prakticky totožná. Zploštělý volant, netradiční posuvná loketní podpěrka na středovém tunelu nebo na několika obrazovkách založená palubní deska – to je stejné jako v menším sourozenci. Řidič má před sebou 12,3palcový přístrojový štít, uprostřed palubní desky je vertikální 12palcový dotykový displej. Když k tomu připočítáte ještě 9,3palcový head-up displej, tak výrobce spočítal, že celková plocha obrazovek je téměř 1 000 cm2. Digitální doba si žádá téměř neustálé nabíjení, takže kromě indukční nabíječky mezi předními sedadly najdete v prvních dvou řadách po dvojici USB-C konektorů a navíc dvě 12V zásuvky (jedna pro cestující, druhá v zavazadlovém prostoru).

Jméno Espace bývalo symbolem velkého rodinného vozu, a nový Espace se proto snaží toto DNA udržet variabilitou a velikostí vnitřního prostoru. Začněme v kufru – ten nabídne 777 litrů v pětimístné verzi s druhou řadou posunutou zcela dopředu, se sklopenými opěradly pak 1 818 litrů. Sedmimístná verze nechává za třetí řadou sedadel 159 litrů prostoru. Ovšem páté dveře se pro 185 cm vysokého člověka otevírají poměrně nízko. Zajímavostí je, že nový Espace stojí úplně stejně v pěti- jako v sedmimístné verzi. Přesněji řečeno v základu je sedmimístný, pětimístná varianta je v ceníku jako položka příplatkové výbavy s cenou nula korun.

Variabilita sedadel je velmi slušná. Ta ve třetí řadě jdou sklopit do podlahy. Ta ve druhé řadě jdou posouvat v rozsahu 220 mm a lze měnit sklon jejich opěradel až do úhlu 31 stupňů. V čem je však pro rodiny zásadní rozdíl proti původnímu Espace, je to, že prostřední sedadlo ve druhé řadě není plnohodnotně široké a nemá úchyty Isofix.

Jen hybrid

Jedinou motorizací v tuto chvíli je plně hybridní pohonná jednotka, jejímž základem je pouze tříválcový přeplňovaný benzinový motor o objemu 1,2 litru s výkonem 130 k (96 kW) a točivým momentem 205 Nm. Doplňují ho však dva elektromotory: hlavní jednotka (50 kW, 70 k, 205 Nm) poháněná lithium-iontovým akumulátorem pro elektrický pohon a sekundární vysokonapěťový startérgenerátor (25 k, 50 Nm) ke spuštění spalovacího motoru a řazení rychlostních stupňů. Celkový maximální výkon je 200 koní.

Výrobce zvolil v současnosti asi nejlepší řešení pohonu, protože když nemůže z ekologických důvodů použít dieselový motor a zároveň chce dosáhnout co nejnižší spotřeby, aniž by řidiče nutil nabíjet buď elektromobil, nebo plug-in, je full hybrid jedinou možností. Celkových 200 koní stačí pro pohon tohoto SUV dostatečně a na cestě z Prahy do Brna a zpět jsme při simulaci poklidné rodinné jízdy nepocítili nedostatek výkonu. Spotřeba by měla být 4,6–4,9 l/100 km, čehož se nám bez problému dařilo dosahovat na okresních silnicích. Na dálnicích spotřeba stoupla zhruba o dva litry, naopak při popojíždění po městě se hodně zapojoval elektromotor.

Jediný problém jsme měli s převodovkou. Té chvíli trvá, než po sešlápnutí plynového pedálu podřadí, naopak při předjíždění s plným plynem na podlaze se nám opakovaně stalo, že s drobnou výkonovou dírou začala řadit v momentě, kdy se to nejméně hodí. Rovněž přesun řazení na páčku vlevo od volantu sice uvolnil prostor na středové konzole, ale vzhledem k tomu, že na stejné straně volantu už dvě páčky jsou (pro stěrače a ovládání hlasitosti infotainmentu) jsme občas místo zařazení zpátečky setřeli přední sklo…

Na všech čtyřech

Nejlepší vysvědčení naopak zaslouží podvozek. Pokud si koupíte jednu ze dvou nejvyšších výbav (jsou celkem tři) Iconic nebo Esprit Alpine, dostanete nejen víceprvkovou zadní nápravu vzadu, ale také systém natáčení zadních kol 4Control Advance. To dohromady dělá z jízdy maximálně komfortní zážitek. Auto je nejen mrštné při změnách jízdních pruhů a projíždění zatáček, ale zároveň velmi pohodlné na všech typech nerovností. I odhlučnění podvozku je na vysoké úrovni. To vše předurčuje Espace k dlouhým rodinným přesunům.

Jak jsme konstatovali na začátku – přihlásit se ke jménu Espace je ošidné, protože to jméno má tradici. A nový Espace je spíš větší Austral než pokračovatel původního Espace. Kdo však hledá větší SUV s volbou pěti nebo sedmi sedadel, úsporným pohonem a komfortním podvozkem, je tady na správné adrese. Jen musí chtít zaplatit minimálně 999 000 korun za základní verzi. Pokud chce 4Control a bohatší výbavu, pak nejméně 1 069 000 korun. Ale je to méně, než na kolik vás vyjde třeba nová Škoda Kodiaq.