Praktik z pneuservisu: kdo řídí rozumně a málo, tomu celoroční gumy poslouží

Proti tomu na jaře se výměna pneumatik rozprostře do mnohem delšího časového úseku. A stále více lidí, kteří nejezdí pravidelně na hory a nežijí tam, podle něj zvažuje nákup univerzálních pneumatik.

„S prvním mrazem a sněhem přijede obvykle 90 procent zákazníků, i když jim vždycky říkám, ať přijedou dřív, protože pak musejí čekat, než na ně budu mít čas. I když je dneska už listopad, tak zatím je letos přezouvání díky teplému počasí hodně pozvolné,“ řekl Kořenek.

Jan Kořenek vyvažuje přezuté kolo.

Proti minulosti se cena příliš nezvýšila, i když inflace dosahovala v posledních dvou letech až dvouciferných hodnot. Za poslední tři až čtyři roky zdražil Kořenek přezouvání o deset až 15 procent. „Tím, že pracuju na sebe, nebylo nutné zvyšovat ceny více. Myslím, že v jiných oborech se zdražovalo daleko víc,“ řekl. Cena přezutí celých kol menších rozměrů na menší osobní auta tak vyjde na 600 korun bez DPH, čím jsou kola větší, tím je přezutí dražší.

Ceny nových pneumatik se v posledních letech zvýšily zhruba o 20 procent a podle Kořenka čím dál více lidí, kteří jezdí méně, zvažuje, že začne používat univerzální pneumatiky. Jejich cena se totiž nijak neliší od letních či zimních pneumatik. „Z testů vyplývá, že slouží v zimě jako plnohodnotná pneumatika a kvalitní výrobky opravdu fungují. Levné ani neprodávám. Pro lidi, kteří najezdí okolo 10 000 kilometrů za rok, nežijí na horách nebo nejedou sedmkrát za zimu do Alp, jsou univerzály v pohodě,“ míní Kořenek.

Lidé, kteří jezdí méně, totiž ani zimní pneumatiky plně nevyužijí. „Aby byla guma měkká, měla by být stará do čtyř let. Proto někteří lidé dojíždějí zimní gumy i přes léto. Sice se řeší, že mají delší brzdnou dráhu, ale když člověk řídí inteligentně a nezávodí, tak to nemusí řešit,“ řekl Kořenek.

Jan Kořenek nazouvá na disk novou pneumatiku.

Poznamenal také, že auta a jejich provoz jsou jedním ze segmentů ekonomiky, na nichž lidé nijak výrazně nešetří, a odříkají si jinde. „Zákazníků mám víceméně pořád stejně, a když nějací důchodci přestanou jezdit, přijdou zase jiní, často děti dosavadních zákazníků,“ řekl Kořenek.

Do listopadu přezulo na zimní 56 % řidičů

Na začátku listopadu mělo na zimní pneumatiky přezuto 56 procent tuzemských řidičů, což je o šest procentních bodů více než loni. V letech 2021 a 2020 však touto dobou jezdilo na zimních nebo celoročních gumách kolem 70 procent motoristů. Vyplývá to z údajů webu Pneumatiky.cz.

Řidiči letos podle ředitele e-shopu Vojtěcha Schwangmaiera nakoupili pneumatiky dříve kvůli prudkému ochlazení v polovině října, ale část ještě nepřezouvá, protože se poté znovu oteplilo. „Pneuservisy proto zájem zákazníků většinou zvládají. Menší problémy s nalezením volného termínu měla podle průzkumu Pneumatiky.cz pouze čtvrtina řidičů,“ řekl.

Počet prodaných pneumatik v letošním říjnu byl o 40 procent vyšší než v loňském roce. Extrémní nárůst byl zejména v týdnu od 16. do 22. října, kdy v některých dnech byly prodeje až dvojnásobné oproti nejsilnějším dnům v loňské sezoně. Vznikl tak velký tlak na logistiku a ani přepravci nestíhali vše doručovat ve standardních lhůtách.

Disk s pneumatikou na vyvažovačce.

Podle dat Pneumatiky.cz letos řidiči ušetřili na sadě pneumatik proti loňsku 350 korun, když utratili v průměru 9 700 korun. Neznamená to však, že by zákazníci volili levnější alternativy, prodeje prémiových značek pneumatik letos vzrostly právě na úkor střední a ekonomické třídy. Většina výrobců se totiž snaží držet ceny na loňské úrovni, a některé značky jako Dunlop dokonce výrazně zlevnily. O stokoruny naopak zdražilo přezouvání v pneuservisech.

Nejprodávanější je i letos česká značka Barum. Zájem je i o značky Dunlop, Matador, Nokian a Continental. Celoroční pneumatiky tvoří v posledních týdnech téměř 20 procent všech prodaných pneumatik pro osobní vozy.

Jan Kořenek měří disk před vyvažováním.

Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat. Obecně odborníci doporučují přezout na zimní, pokud průměrná ranní teplota klesne pod sedm stupňů Celsia.