Test zimních gum: čínské pneumatiky propadly na vodě

Čeká vás nákup nových zimních pneumatik? Nevybírejte jen podle ceny, zajímejte se i o to, jak se jednotlivé pneumatiky chovají na sněhu, ledu nebo mokrém studeném asfaltu. Pomůže vám s tím aktuální test německého autoklubu ADAC a jeho partnerů. Prověřovali dva typy pneumatik: 16 modelů na malá auta, jako je třeba Audi A1, Volkswagen Polo či Opel Corsa (velikost 185/65 R15). Pro kompaktní SUV – například Audi Q3, Volkswagen T-Roc nebo Škoda Karoq – hodnotili 17 druhů gum (velikost 215/60 R16).

Testovalo se mimo jiné to, jak se auto obuté do jednotlivých pneumatik chová na asfaltu za sucha, mokra, sněhu i námrazy. Hodnotila se ale i hlučnost pneumatik a jejich vliv na spotřebu. Německý autoklub ADAC důkladně otestoval 33 zimních pneumatik pro malé vozy a kompaktní SUV. Dva pláště v hodnocení zcela propadly – na mokré silnici výrazně prodlužují brzdnou dráhu auta. Ruce pryč od nich, radí experti ADACu.

Rozdíly se zmenšují

Při výběru zimních pneumatik odborníci doporučují sledovat právě spíš dílčí vlastnosti než celkové hodnocení. Podle Radka Grilla, majitele e-shopu nejlevnejsipneu.cz. se za posledních deset let výrazně snížily rozdíly mezi jednotlivými pneumatikami. „Už neplatí, že by nějaká byla vyloženě nebezpečná. Rozdíl v jednotlivých parametrech bude řádově v jednotkách procent a většina řidičů jej jen těžko pozná. Platí to o většině parametrů včetně hluku, na který se teď klade důraz. Jeden nebo dva decibely navíc jsou rozdíl, který bude pro řidiče téměř neznatelný,“ vysvětluje.

S tím, jak se srovnává kvalita pneumatik napříč značkami, jsou výsledky testů mnohem těsnější a víc je ovlivňují i drobnosti. „Pokud se test koná na polygonu určitého výrobce, který na stejné trati ladí svoje produkty, bude mít zkrátka konkurenční výhodu,“ upozorňuje Grill.

Radek Grill doporučuje sledovat spíš dílčí vlastnosti než celkové hodnocení. „Celkový výsledek je vždy kompromis mezi jednotlivými parametry. Pneumatika, která bude vynikat na sněhu, bude horší na vodě a bude hlučnější,“ vysvětluje. Řidič by si tak měl říct, co je pro něj priorita a podle toho se případně testy řídit. Pokud má chatu na horách, má smysl koukat na „sněhový“ parametr. Když bydlí v Polabí, bude pro něj mnohem důležitější, jak se pneumatika chová na vodě. „Finální ‚známka‘ je navíc vždycky ovlivněna tím, jakou váhu mají v testu jednotlivé parametry. Pokud třeba hluk tvoří třicet procent hodnocení, tak pneumatika, která má ve všech ohledech skvělou přilnavost, může v konečném hodnocení dopadnout jen průměrně,“ upozorňuje Grill.

Jak řidič ve finále pneumatiku hodnotí, často záleží i na jeho očekávání ve vztahu k ceně. „Stává se, že „rozpočtové“ pneumatiky mívají od uživatelů skvělé hodnocení, protože lidé si je kupují s tím, že od nich moc neočekávají. A pak jsou překvapení, že pneumatika je vlastně velmi dobrá a ve srovnání s konkurencí ve střední cenové kategorii nevidí rozdíl.“

Víc než na testy by podle Grilla měli řidiči koukat na samotné pneumatiky. „Každá pneumatika, která má aspoň 4 milimetry vzorku, bude lepší než ojetější prémiová pneumatika nebo jakákoliv letní pneumatika. Nejdůležitější je tedy hlídat si vzorek a stáří obutí.“ Které pláště tedy vybrat?

Rozměr 185/65 R15

Majitelé malých aut určitě neudělají chybu, když budou vybírat mezi vítěznou čtveřicí pneumatik. I tak se ale vyplatí pohled na detailní hodnocení. Třeba gumy Goodyear se skvěle předvedly na mokrém asfaltu, semperitky si nejlépe poradí na sněhu a michelinky bodují na zledovatělém povrchu. Vítězné continentalky podaly vyvážený výkon všude.

Doporučit určitě lze i pneumatiky z oranžového pásma. Tady už je to často „něco za něco“. Třeba pláště Bridgestone: skvělé jsou na mokré silnici a dobré známky mají i na suché či zasněžené cestě, horší hodnocení mají za opotřebení. Nebo dunlopky, které skončily páté od konce kvůli horšímu výkonu na suchém asfaltu. Na mokru a sněhu jsou ovšem perfektní. Dva modely v testu zcela propadly a inženýři ADACu odrazují od jejich koupě.

Pneumatiky Imperial Snowdragon HP a Wanli SW611, vyrobené v Číně, vykázaly extrémně špatný výkon na mokru. Dobře to ukazuje test brzdění. Zatímco Bridgestone Blizzak, který byl v této disciplíně nejlepší, zastaví z rychlosti 80 km/hod už po 36,2 metrech, měl Imperial o devět a Wanli dokonce o 11 metrů delší brzdnou dráhu. Jinak řečeno: Když nejlepší pneumatika už stojí, ukazuje tachometr vozu s pneumatikou Wanli ještě 39 km/hod.

Rozměr 215/60 R16

Také majitelé kompaktních SUV se mohou bez obav spolehnout na vítěznou čtveřici gum – vedly si skvěle na všech testovaných površích. Přesto se v něčem liší. Zatímco modely Continental a Dunlop ukázaly své silné stránky na mokré, zasněžené a zledovatělé vozovce, je jejich výkon na suché silnici o něco slabší. Zde i Goodyear lehce ztrácí, získal ovšem nejlepší známku na sněhu. Michelin se zase musel vzdát špičkových známek v kategorii hlučnosti, na suché vozovce a na ledu ovšem bodoval. I v této kategorii se může vyplatit dobře prozkoumat i pneumatiky se známkou „uspokojivá“. Třeba řidiče na horách mohou oslovit pláště Uniroyal, které kvůli horšímu výkonu na suché silnici skončily až čtvrté od konce – přitom jsou ale vynikající na sněhu a ledu