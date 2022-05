Vynález století od zapomenutého génia z tiskárny. Pneumatika, co funguje

Výkon motoru, maximální rychlost, přesnost řízení, ovladatelnost. To všechno jsou vlastnosti auta, které by už tři čtvrtě století nemělo vůbec smysl vylepšovat, pokud by nebyla vynalezena jedna „drobnost“, která spojuje auto se silnicí. Pořádná pneumatika. Svůj příběh začala psát během druhé světové války ve Francii.