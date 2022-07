Legenda tuningu. Porsche 911 přestavěné zpěvákem i japonským šílencem

Nejlepším potvrzením faktu, že jde o výjimečně dokonalý produkt a geniální konstruktérský majtrštyk je, že v Zuffenhausenu nedávno oslavili 50 let, co se tato nespoutaná ikona vyrábí. A navíc, žádné jiné auto nemá takové množství modifikací. Znáte některé z nich?

Výjimečná konstrukce Porsche 911 s motorem nezvykle umístěným vzadu existuje již v osmé generaci a prodává se stále skvěle.

I po padesáti letech je auto stejně krásné a zdobí ho stejně fascinující splývavé linie, ale samozřejmě jinak odpovídá moderním technickým standardům – s každou generací přišla zásadní technická evoluce, která přizpůsobovala 911 požadavkům doby a chutím dnešních řidičů. Jízda však zůstala stejná, tedy syrová a nespoutaná.

Porsche 911 bylo představeno na frankfurtském autosalonu 12. září 1963. Ale tehdy to spíš bylo auto, které se později devětsetjedenáctkou stalo. Původně neslo označení 901 a do roku 1968 se i pod ní vyrábělo, než se ozval Peugeot. Ten má totiž od dvacátých let patentem chráněnou nulu uprostřed třímístného čísla v názvu vozu. Asi nemá smysl řešit, nakolik je tento patent podivný. Ani to, že závodní Porsche 904 nebo 909 Francouzům nevadily, automobilka musela ustoupit. A tak vznikla 911.