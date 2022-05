Zákazník si Monte Carlo užije, slibují designéři nesportovnější fabie

Ani ve čtvrté generaci Fabie nechybí varianta Monte Carlo. Ve sportovnějším duchu pojaté škodovky vznikají už od roku 2011 a odkazují na úspěchy značky v legendárním rallyovém závodě v kopcích nad monackým knížectvím. Představena byla nyní, ale v Mladé Boleslavi na její podobě dělali už dlouho předtím.

„Jakmile máme vybraný finální design, začínáme pracovat na speciálních modelech. U nich to většinou trvá přibližně dva roky před představením vozu,“ vysvětluje designér exteriéru Dalibor Pantůček. Bude to nejdražší fabia, své zákazníky si však podle všeho opět najde, cenovka je totiž na Monte Carlu vidět. „U něj víme, že si můžeme dovolit dražší materiály než do běžné fabie,“ říká jeho kolegyně, designérka interiéru, Kateřina Vránová.

Kdy začínáte pracovat na derivátech modelů, jako je právě verze Monte Carlo?

Kateřina Vránová: Možná to zní nečekaně, ale pracujeme na nich současně s vývojem celého modelu. Alespoň za oddělení Color&Trim.

Dalibor Pantůček: Jakmile máme vybraný finální design, ujasníme si koncepci a začínáme pracovat na speciálních modelech. U těchto variant to bývá většinou přibližně dva roky před představením vozu. Když se zmrazí design sériového auta, většinou zastavujeme i vývoj derivátu. Bývají hotové zároveň.

Dalibor Pantůček (38) Project leader v oddělení Design exteriéru Vzdělání: Vysoké škola výtvarných umění v Bratislavě, Královská Akademie umění v Londýně Ve Škodě pracuje od září 2010, začal prací na showcar VISION C a na Škodě Karoq Momentálně má na starosti projekty sériových i koncepčních aut

Jak moc jste omezeni rozpočtem, když chcete na fabii přidat třeba extravagantnější, agresivní nárazník?

DP: Konkrétně u Monte Carla je to už především hra s černými kontrastními doplňky, které podtrhují sportovnost samotného vozu. Tato edice má už dlouhou tradici a při vývoji jsme se drželi stejné koncepce jako u jeho předchůdců – speciální barvy, dvoubarevná kola, černá střecha, metalíza, doladění spoilerů spolu s difuzory a prahy a také sportovněji laděný interiér.

KV: U Monte Carla víme, že si můžeme dovolit dražší materiály než do běžné fabie. Protože prodejní cena je vyšší.

Vytvořili jste ve Škodě něco, z čeho jste byli nadšeni, ale neprošlo to do výroby?

DP: Design je velmi subjektivní záležitost, každý může mít svého favorita. A samozřejmě, že v takovém prostředí plném kreativců s velkým egem se občas nějaká myšlenka neprosadí.

KV: Ano, stává se to, každý návrh prochází dlouhým rozhodovacím procesem. Většinou sršíme nápady, chceme přinést vrcholné materiály a technologie, ale potom se počítá a redukuje. Takže ano, máme spoustu krásných věcí, které nikdy nespatřily světlo světa.

Není to škoda?

DP: Vždy navrhujeme to nejhezčí a nejlepší, ale musíme respektovat naše postavení na trhu. Pořád jsme simply clever značka. Na druhou stranu je ohromná výzva pracovat s užší škálou technologií a materiálů a výsledkem překvapit.

KV: Hezké auto umí s velkým rozpočtem udělat každý, s menšími prostředky je to logicky mnohem složitější.

DP: Všeobecně se dá říct, že ve Škodě dlouhodobě překonáváme očekávání. Třeba tím, že naše auta působí větší, než jsou. Nejednou jsme dokázali šokovat i objemem kufru: „Jak jste to tam sakra dokázali dostat?“ ptali se nás konstruktéři jiných značek.

Model Monte Carlo nemá vyšší výkon než standardní fabia, čím je tedy výjimečný?

DP: Je to stylovější, atraktivnější sportovní vůz. Odlišný vzhled dodá autu šmrnc. Už běžná fabia působí ve srovnání s předchozí generací mnohem emotivněji a sportovněji, a to je vidět i na našem tradičním derivátu, který k našim modelům patří odjakživa. Je to odkaz na Škodu Popular Monte Carlo, která je označována za jeden z nejkrásnějších sériově vyráběných vozů vůbec.

Kateřina Vránová (41) Koordinátor designového oddělení Color&Trim Vzdělání: Technická univerzita v Liberci, kurzy na pražské UMPRUM Ve Škodě pracuje od roku 2005, v oddělení designu začala v roce 20098 prací na showcar VISION D, poté navrhla potahy do Škody Rapid Vedoucí oddělení se stala v dubnu 2020, na starosti má veškeré povrchy, barvy, materiály, které jsou uvnitř i vně auta

Co je největší změnou ve srovnání se sériovou fabií?

KV: Co se týká interiérové architektury, nic se nemění, ale materiály jsou jiné, mají sportovnější charakter. Zachováváme DNA Monte Carla z předchozích generací.

Jaká je ta specifická DNA Monte Carla?

KV: Monte Carlo vlastně vzniklo, protože Škoda Fabia nemá momentálně model RS. Pro ten byla typická červená, takže tu jsme převzali a k ní přidali ještě černou barvu, která na přídavných prvcích exteriéru vypadá nejlépe. K tomu patří i folie „á la karbon“, karbonová koženka. A některé prvky s pruhem uprostřed.

DP: Vůz je po technické stránce identický se standardním modelem. Proto jsme chtěli tímto paketem umocnit jeho atraktivitu a lifestylovost. A my pevně věříme, že si jej zákazník pořádně užije. Všechna Monte Carla mají nejvyšší stupeň výbavy, což je u nejdražší fabie logické.