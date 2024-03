Dopravní policie v pohotovosti. Akce Velikonoce bude probíhat čtyři dny

„Blížící se Velikonoce jsou obdobím radosti, setkání a pohody, avšak zároveň s sebou nesou i zvýšený provoz na našich silnicích,“ komentuje mluvčí. Dopravně bezpečnostní akce „Velikonoce“ má pokrývat celé území republiky a zahrne rozšířenou přítomnost policie na silnicích. „Cílem této akce je aktivně předcházet dopravním nehodám a zlepšit bezpečnost na silnicích v období zvýšeného pohybu vozidel, ať už kvůli cestám za rodinou, dovolenou či jiným rekreačním aktivitám,“ vysvětluje Rubášová.

„Naši policisté budou klást důraz na prevenci a vyšetřování dopravních přestupků a nehod, zejména na místech s vysokým dopravním zatížením, v turisticky atraktivních oblastech a na rizikových úsecích našich silnic. Policisté se zaměří na kontrolu dodržování rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a další aspekty, které ovlivňují bezpečnost našich silnic,“ vypočítává policejní mluvčí.

Na Zlínsku odstartovali dřív

Petr Jaroš z policejního ředitelství Zlínského kraje připomíná, že se policie při kontrolách zaměří i na odhalování lidí řídících pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Výsledky akce budou zveřejněny po jejím skončení, tedy v úterý 2. dubna 2024,“ dodává Jaroš s tím, že do terénu na Zlínsku vyšle desítky policistů.

Již ve středu ve Zlínském kraji proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na rychlost vozidel. „Během několika odpoledních hodin policejní hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel a zjistily 67 dopravních přestupků. Drtivou většinu, konkrétně 61 přestupků, tvořilo překročení nejvyšší povolené rychlosti,“ vypočítává Jaroš s tím, že nejvyšší rychlost v obci naměřili policisté v Rožnově pod Radhoštěm u vozidla jedoucího po ulici Ostravská rychlostí 79 km/h.

„Nejvyšší rychlost mimo obec naměřili policisté na dvacátém kilometru dálnice D55 ve směru na Otrokovice. Jedno z naměřených vozidel tudy jelo rychlostí 173 km/h,“ dodává Petr Jaroš.

„Důraz bude kladen nejen na kontrolní činnost, ale i na osvětu a prevenci. Policie ČR bude šířit informace o bezpečném chování v silničním provozu a vyzývat motoristy k opatrnosti, trpělivosti a ohleduplnosti,“ dodává k akci „Velikonoce“ Hana Rubášová.

Pozor na alkohol

Velikonoce jsou jedním z nejrizikovějších období na našich silnicích. Větší počet cestujících, dlouhé trasy a odlišné jízdní návyky mohou přispět k zvýšenému riziku dopravních nehod.

Velikonoce patří každoročně mezi rizikovější období v silničním provozu. „Jedná se o období výletů, ale také rodinných návštěv. Na vozovky se tak pouští sváteční řidiči, kteří nemusí úplně dobře odhadnout své schopnosti. A šoféři, jejichž revírem jsou obvykle hlavně méně frekventované komunikace, se pouští do velkých měst, kde je čeká intenzivnější provoz, ale také potřeba sladit se s tramvajemi a autobusy,“ varuje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia, která připomíná, že ač jsou letos Velikonoce poměrně brzy, meteorologové slibují krásné počasí a vyšší teploty, což s sebou nese rizika srážky s cyklisty a motorkáři.

Beck varuje koledníky, kteří sednou za volant i poté, co pondělní pomlázku spojili s konzumací něčeho ostřejšího. „Pro kompenzaci po dopravní nehodě je přitom zásadní střízlivost. Pokud řidič bourá opilý, pojišťovna sice škodu hradí z povinného ručení, nicméně pak částku sama vymáhá po šoférovi. Minimálně o část odškodnění můžete v případě alkoholu v krvi přijít i ve chvíli, kdy jste nehodu sami nezavinili. Děje se to velmi často, je to totiž interpretováno tak, že jako střízliví byste srážce mohli zabránit,“ vysvětluje Beck a varuje, že pravidlo se netýká jen šoféra, ale i jeho spolujezdce. „Ten zpravidla nepřijde o celou částku, ale pokud se prokáže, že o opilosti řidiče věděl, a přesto k němu do auta nasedl, může být jeho odškodnění značně kráceno.“