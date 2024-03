Poničili jste si auto na rozbité silnici? Foťte a žádejte náhradu

Každý rok je to stejné. Jen, co se oteplí, nejde si nevšimnout, že naše silnice připomínají spíše ementál. Některé výmoly jsou i nebezpečné, takže zničená pneumatika nebo disk je to nejmenší. Co však v takovém případě dělat? Chovejte se jako při každé jiné nehodě, za určitých podmínek můžete požadovat náhradu škody.