V kauze Autostráda šidili stavbu silnic, místo bourání vozovku položili na starší

Objednané analýzy jsou pro kraj důležité kvůli přesnému vyčíslení škod. Zároveň však potřebují krajští silničáři vědět, jestli jsou vozovky z ohnutých zakázek bezpečné.

Podvody organizované skupiny tvořené podnikateli, politiky, lidmi z krajského úřadu, správy silnic a stavebních firem vyšly na povrch loni v listopadu po zásahu policie.

Veřejné silniční zakázky dlouhodobě manipulovali ve svůj prospěch. Jen kraji tím způsobili škodu odhadovanou kolem padesáti milionů korun. Policie obvinila třináct lidí.

Kontroly stály 450 tisíc

Diagnostika, vývrty, georadar, měření průhybu a další expertizy stály kraj 450 tisíc korun. Zaměřily se na silnice druhých tříd mezi Olomoucí a Slatinicemi a z Litovle do místní části Unčovice.

Odborné firmy hodnotily i množství dodaného materiálu v porovnání s projektovou dokumentací, fakturami a odevzdanou závěrečnou zprávou.

„První výstupy už jsme dostali, ale na jasné rozhodnutí je ještě brzo. Nechali jsme si udělat další kvalitativní analýzy, vzali znovu vzorky, které nám upřesní další postup,“ řekl hejtman Josef Suchánek (STAN).

Možností je chtít po stavebních firmách vyplatit rozdíl ceny, anebo nechat cestu spravit, případně rozbourat a položit znovu.

„Zátěžové testy vyšly dobře, není ale správně provedená skladba vrstev. Mé rozhodnutí je, že v případě dvou možných postupů vůči dodavateli půjdeme přísnější cestou. Chceme uplatnit naše zákaznické právo,“ dodal Suchánek.

Dehet možná „uklidili“ pod zeď

Jedna z analýz, s cenou přes 70 tisíc korun, se týkala i silnice třetí třídy ve Slatinkách na Prostějovsku. Tam teď mají v předloni dokončené cestě čtrnáct vrtů.

„Jsou to dvě stavby. My jsme stavěli chodník, veřejné osvětlení, opěrnou zeď a kraj opravoval silnici a dělal kanalizaci, kterou jsme z poloviny financovali, jelikož nám částečně odvodňuje pole. Na všechno jsme platili i projekt,“ shrnula starostka Monika Prokopová (bez politické příslušnosti).

Má podezření, že dehet ze staré silnice uložila firma pod zmíněnou zeď. „Kromě zdravotního hlediska nám účtovali něco, co neprovedli. Kanalizaci uložili místo do tří metrů do dvou, tam nás také obrali o peníze,“ dodala starostka.

Celá stavba za téměř 27 milionů byla pro malou vesnici hodně náročná akce, kterou poznamenal i skokový nárůst cen.

„Ani nezmiňuji, jak sprostě o nás mluvili“

I když výběrové řízení vypsala obec, skupina přesto dokázala ovlivnit nabídky tak, jak potřebovala. „Uděláte všechno podle zákona, pořád hlídáte, aby se na něco nezapomnělo, a někdo vás takhle bezostyšně podvede. A to nezmiňuji, jak o nás sprostě v odposleších mluvili,“ podotkla Prokopová.

Prověřovanými úseky byly i silnice opravované technologií teplý remix, kterou nabízelo jen několik málo firem. Česká televize informovala, že zločinecká skupina měla podle vyšetřovatelů v plánu ovládnout všechny moravské správy silnic a přesvědčit je o nutnosti používat zmíněnou technologii.

Kraj zároveň začal tvořit databázi investičních zakázek, které nechá do konce volebního období prověřit. Mapovat bude celý průběh investic, jelikož systém podvodů byl propracovaný a nešlo jen o falešné naceňování.

Zaměří se i na rozpočty

U projektů, jež mohou být kvůli lidem zapleteným do kauzy rizikové, se kontroly zaměří i na rozpočty a zadávací a projektové dokumentace.

Hejtman má k dispozici od Národní centrály proti organizovanému zločinu základní dokument o zhruba 130 stranách. Celý spis má však podle něj přes 1 900 stran. Informace z něj nedávno přinesl pořad Reportéři ČT.

O tom, kdo vyhraje výběrová řízení, rozhodovali podle policie vlivný přerovský podnikatel Robert Knobloch a bývalý hejtmanův náměstek pro dopravu Michal Zácha (oba byli do obvinění členy ODS).

Za to brali úplatky. Podstatnou roli však měli i představitelé stavebních firem. Jak uvedla Česká televize, jedním z hlavních aktérů měl být podle policejních spisů stavbyvedoucí Tomáš Tomanec, který vymyslel, jak opravu této silnice „ošidit“ a nelegálně na ní vydělat.

Bez vědomí zadavatele rozhodl údajně o tom, že stavební práce budou prováděny „naprosto jinými postupy, jinou technologií a v jiné kvalitě než za podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o dílo“. Rozdíly v nákladech si pak členové skupiny dělili.

Silnici dali na starý povrch, i když měli budovat novou

Například v Loučanech na Olomoucku položili novou vozovku na starou, ačkoli podle zadání měl zhotovitel silnici vybourat a udělat znovu. Přestože si podle ČT nesrovnalostí všiml starosta a stavba nakonec stála o milion korun méně, vynesl podvod asi dva a půl milionu.

Pro celý systém měl být důležitý i bývalý šéf olomoucké pobočky stavební firmy Porr Roman Láčík, jenž vymýšlel, jak u soutěží navýšit cenu, zmiňuje pořad. Získané peníze putovaly na pozornosti pro lidi, které si chtěla skupina naklonit.

„Od drobných dárků, pozvání na oběd, posezení ve vinných sklípcích (…) až po takové služby, jejichž hodnota se již pohybovala v řádech minimálně desítek tisíc korun a kterými si již vybrané osoby nejen nakláněli, ale přímo zavazovali. A to například (…) hrazením zahraničních pobytů na horách a pobytů v oblíbených zahraničních restauracích,“ cituje ČT ze spisu.