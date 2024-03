Hasičům v kraji přibyly zásahy, v akci by uvítali nové dýchací přístroje

Třiadvacátého prosince zasahovali u 211 událostí. Celkem loni absolvovali o sedmdesát zásahů více než v roce předešlém a jejich počet se zastavil na čísle 7435. Ubylo požárů, ale stoupl počet asistencí u dopravních nehod. A v neposlední řadě zazvonil alarm u zásadní věci: záchranná složka nutně potřebuje nové dýchací přístroje. Desítky z nich jsou i přes čtvrtstoletí staré.

„Častěji než v roce předchozím jsme loni vyjížděli k dopravním nehodám. Na silnicích si zásah hasičů vyžádalo bezmála čtrnáct set nehod. To je o téměř dvě stě padesát více než v roce předchozím. Zajímavé číslo představuje počet osob, které jsme u dopravních nehod zachránili, přesně 1 020. Řešili jsme také tři letecké dopravní nehody a více než sedmdesátkrát prováděli u dopravních nehod vyprošťování osob z havarovaných vozidel,“ vypočítala mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Jaroslava Benešová s tím, že menší počet požárů znamená 816 a nejčastěji „požárníci“ zasahovali na Liberecku.

Nejnáročnější loňskou akcí byly plameny pohlcující areál továrny Juta v Turnově 10. října. Na jejich zkrocení se podílelo přes 250 lidí.

Nejčastějšími zásahy pak byly ty technické. Ředitel HZS LK Jan Hadrbolec podotkl, že jde například o odstraňování popadaných stromů, vyprošťování osob uvízlých ve výtazích, o likvidaci obtížného hmyzu, sledování vodních toků nebo odčerpávání vody. „Stoupá také počet zachráněných a evakuovaných. Proto se tomuto musíme věnovat a hodně se na to soustředit,“ zdůraznil ředitel.

Narážel tím mimo jiné na to, že hasiči nutně potřebují obměnit vybavení nezbytné pro tyto zákroky. Zejména pak dýchací přístroje. „Více než sto jich máme přes dvacet pět let. Přitom jde o něco, na co se hasič musí stoprocentně spolehnout,“ uvedl Hadrbolec a dodal, že obnovou musí projít také zásahové obleky.

Hasiči by se na to chtěli vrhnout co nejdříve, nejpozději příští rok. O peníze touží požádat třeba Liberecký kraj. Ten podle hejtmana Martina Půty za posledních dvanáct let do vybavení, na nákup automobilů, výstavbu stanic či pořízení speciální techniky pro ně vyčlenil více než 230 milionů korun.

Nárůst požárů výškových budov

Dalším vybavením, po kterém hasiči baží, jsou seskokové matrace. „Jeden kus jsme pořídili na konci loňského roku, zcela v kraji chyběl. Umístěn je v Liberci, kde je nejvíce výškových budov v regionu. Bohužel požáry výškových budov a s nimi spojené evakuace stoupají, proto bychom rádi měli toto vybavení alespoň ve všech čtyřech okresních městech,“ podotkl Jan Hadrbolec.

Uplynulý rok hasiči při požárech v kraji evakuovali 1 139 lidí, 136 jich zachránili, 75 utrpělo zranění a pět zahynulo. Jak stojí na počátku, požárů meziročně ovšem ubylo. Hořelo v 816 případech, předloni jich bylo 1004.

Dalším z plánů krajských hasičů v tomto roce je zahájení výstavby stanice v Jilemnici nebo modernizace záložního zdroje energie na krajském operačním středisku. Tedy na místě, kde podle krajského šéfa hasičů operátoři linky 112 řeší v průměru 350 hovorů a 44 událostí za jeden den.