Po nehodě bez dokladů nepanikařte. Při pochybnostech volejte policii

Dopravní nehody se prostě stávají. Ty větší, s vyšší škodou nebo třeba zraněním, standardně vyžadují asistenci policie. Ty menší podle zákona ne. U těch je však nezbytně nutné vyplnit záznam o nehodě, k čemuž jsou potřeba doklady. Jak od vozidla, tak řidiče. Řada motoristů už ovšem nemá doklady u sebe, protože jim to zákon od začátku letošního roku umožňuje. Jak pak tedy postupovat?

„Řidiči se nás proto ptají, jak mají v této situaci postupovat. Pro nás, pro vyřešení škody, je hlavně důležité, aby byli oba řidiči jasně identifikovaní. Tedy i když už není potřeba mít některé doklady fyzicky u sebe, je dobré je mít alespoň digitálně,“ radí mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Ideální je tedy buď používat aplikaci eDoklady. Pokud ji z jakéhokoliv důvodu mít nemůžete nebo nechcete, mějte doklady alespoň vyfocené v mobilu. A to jak občanku, tak řidičák a zelenou kartu. Faktem je, že pojišťovny nehody zvládnou vyřešit i ve chvíli, kdy v protokolu doklady nejsou uvedeny.

Jen to může být delší, protože bude potřeba chybějící údaje ze strany pojišťovny zjišťovat a doplnit. Vy prostě vyplňte vše, co můžete a protokol podepište. Do poznámky můžete napsat, že účastník (či účastníci) u sebe dle zákona nemají potřebné doklady.

Při pochybnostech volejte policii

I přesto mohou nastat situace, kdy bude lepší policii zavolat. „Například pokud si řidiči nebudou chtít nebo nebudou schopní navzájem prokázat totožnost nebo když některý z řidičů bude mít pochybnosti o dokladech, které mu druhý řidič ukáže jen nafocené v mobilu,“ podotýká Maťašeje.

Pamatujte, že vždy je také lepší a pro vás bezpečnější volat policii ve chvíli, kdy je jedním z účastníků vozidlo z jiného státu. „V tomto případě doporučujeme volat policii, i když má viník doklady fyzicky u sebe,“ radí mluvčí.

Kromě toho volejte policii vždy, když dojde ke zranění, škodě na majetku třetích stran (plot domu, dopravní značka, svodidla…), ale i ve chvíli, kdy máte podezření, že je druhý účastník nehody pod vlivem alkoholu nebo drog.