Ojeté MPV z bazaru: Opel Zafira je skvělý tip

Současnou zafiru už koupíte jen jako klon dodávek od Peugeotu a Citroënu. Sice je to plně funkční a praktické auto, ale už se bohužel nejedná o to uvolněné, docela dobře jezdící a hlavně povedené rodinné MPV. Je to prostě dodávka a hlavně jí chybí pořádné motory.



To v poslední poctivé zafiře jste mohli mít i silný bi-turbo diesel, se kterým přeletíte i s naloženým autem celé Německo v noci dvoustovkou, kopec nekopec. Ale to je asi informace jen pro drogového dealera (a ten bude hledat vůz jiné značky než Opel), protože většina lidí asi nebude k závodění zafiru používat.