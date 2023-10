Diář petrolheada: Za veterány do Zvánovic, do Mostu za závodními klenoty

Letošní třetí podzimní víkend slibuje velmi příjemné teploty a slibné počasí tak přímo vybízí vyrazit třeba někam za vůní benzinu. A vybírat je opravdu z čeho.

Jednou z tradičních akcí začínajícího podzimu je setkání pořádané Posázavským Klubem Historických Vozidel. Ondřejovská osmička – Memoriál Jana Novotného je orientační soutěží historických vozů a motocyklů, vypsána je pro osmdesát startovních posádek. Startovním místem byl doposud Ondřejov, účastnické vozy se od brzkých ranních hodin sjížděly na zdejší náměstí 9. května. Letos se však hlavní dění přemisťuje opodál do Zvánovic. Historické vozy, motocykly i youngtimery mohou příznivci obdivovat už od sobotní půl osmé ráno, první vůz pak na stokilometrovou trať po silničkách v okrese Praha-východ vyrazí o tři hodiny později. Účastníci na ní budou plnit vědomostní a dovednostní úkoly.

Příznivci historických závodních speciálů si na své přijdou na Autodromu Most. Zde se o nadcházejícím víkendu (sobota i neděle) závodní týmy se svými historickými vozy utkají v šesti kategoriích o putovní pohár ze skutečného zlata, o Zlatý ananas.

V jedné z vypsaných kategorií Histo Cupu své síly poměří třeba historické formule, v jiné se po mostecké trati proženou závodní trabanty. Závodní víkend, jehož nedílnou součástí je i setkání historických vozů a youngtimerů The Most Classic, je přístupný zdarma a návštěvníci mohou zavítat i do závodního paddocku.

Příznivci veteránů z východních Čech mohou v sobotu zavítat na Dvora Králové nad Labem, kde se pod názvem Než vypustíme vodu z chladiče koná vzpomínková jízda Jaroslava Šíra. Na zdejším náměstí T. G. Masaryka budou vozy účastníků k vidění od deváté hodiny dopoledne, již o hodinu později pak vyrazí první vůz na zhruba stokilometrovou trasu. Stroje vyrobené do roku 1945 (včetně) vyrazí na vytyčený okruh v jednom, ty novější (od roku 1946) pak v opačném směru.

Až na výjimky se tak průjezdní body obou kategorií shodují, na historické vozy i motocykly projíždějící v obou směrech tak bude možné narazit namátkou třeba v Lázních Bělohrad, Nové Pace, Košťálově, Jilemnici. Kategorie novějších strojů pak projede i Železným Brodem či Semily. Mezi druhou a třetí hodinou odpolední by pak měli účastníci akce dorazit do cíle v Safari kempu ZOO Dvůr Králové.

Historické stroje zavítají i do jižních Čech. V Táboře se uskuteční tradiční setkání Veteráni Čelkovice, které se skládá ze dvou jednodenních, samostatně hodnocených akcí. Tou první je páteční IV. ročník Večerní jízdy Táborem, která je určena pro stroje s datem výroby do roku 1945 (včetně), druhá, kterou je sobotní 21. ročník setkání Veteráni Čelkovice, je určena již všem strojům splňujícím podmínku pro označení historické vozidlo (veterán). Obě akce jsou koncipovány jako orientační jízdy podle trasy vyznačené na mapě s popisem důležitých orientačních bodů. Součástí jsou i testy přesnosti s předem známou délkou a stanovenou průměrnou rychlostí, úkolem soutěžících je tak co nejvíce se přiblížit ideálnímu času.

Za vůní benzínu s příměsí historie lze zavítat i do Prahy či pár desítek kilometrů za její hranice. Pražská Jeremenkova ulice již popatnácté přivítá jízdu pravidelnosti v rámci setkání Pražská Noblesa 2023 pořádaném Veteran a Vintage Clubem Praha. Základnou pro zhruba 140 historických vozidel bude areál Branického pivovaru, vozy účastníků po druhé, odpolední jízdě Jeremenkovou ulicí zamíří na vrch Vítkov k místnímu Národnímu památníku, kde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.

Kemp v Karlštejně bude od pátku 6. října hostit sraz automobilů, motocyklů a vehiklů všeho druhu Cars In Time Závěr sezony 2023. Na programu je třeba spanilá jízda k místní dominantě, hradu Karlštejn, či orientační závod. V Kralupech nad Vltavou se pak na Palackého náměstí uskuteční v sobotu třetí ročník podzimního setkání příznivců a přátel historických vozidel, k vidění má být více než sto strojů do roku výroby 1979, připraven je i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

Středomoravský Klub Automobilistů a Motocyklistů Olomouc (SKAM) v sobotu pořádá u příležitosti oslavy svého stoletého výročí výstavu a jízdu historických automobilů a motocyklů do roku výroby 1945. Stroje účastníků bude možné dopoledne obdivovat na olomouckém Horním náměstí, po poledni se pak přemístí do Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech, kde bude probíhat soutěž elegance. V 14:00 účastníci odstartují do odpolední etapy vedoucí přes původní závodní tratě v okolí Svatého Kopečku s cílem v Příkazech.

Ani víkend v polovině října nebude automobilových akcí prostý. Už od pátku 13. října bude u Hostivařské přehrady probíhat již 23. ročník Podzimní Pražské Trabantiáda, hlavní program včetně jízdy podle itineráře je naplánován tradičně na sobotu. Navzdory svému názvu je akce otevřena i veteránům jiných značek. V Karlových Varech pak bude možné v sobotu 14. října obdivovat desítky vozů pocházející z předměstí britského Coventry. Před hotelem Pupp se totiž uskuteční další ročník tradičního podzimního setkání Jaguar Clubu Czech Republic.

Poslední říjnový víkend (28. a 29. října) se v Praze na letňanském výstavišti PVA koná dvanáctý ročník Prague Car Festivalu, výstavy se zaměřením na tuning, motorsport a historické automobily i motocykly. Jen o pár dní dříve Praha přivítá rallyové speciály, do Česka totiž poprvé v historii zamíří seriál Mistrovství světa v rallye. Středoevropská rallye WRC zavítá ve čtvrtek 26. října do Prahy, kde se po ceremoniálu na Hradčanském náměstí pojede i první rychlostní zkouška ve Velké Chuchli, druhá je pak naplánována u Klatov. V pátek 27. října se uskuteční dalších šest rychlostních zkoušek, a to ve Vlachově Březí, Zvotokách a Šumavských Hošticích. V Brně se pak v sobotu 28. 10. na Masarykově okruhu v rámci Tuning Show Brno pomyslně uzavírá letošní tuningová srazová sezona.

Hned první listopadový víkend lze zavítat třeba do pražského Radotína, odkud v sobotu 4. 11. v ranních hodinách odstartují účastníci již třinácté Rallye Berounka Revival, v akci své vozy předvedou například v Sedlčanské kotlině či na letišti v Panenském Týnci. Další možnost vyžití nabízí Motor Show, která se v termínu 3. až 5. listopadu uskuteční na Výstavišti v Lysé nad Labem. To jen o týden později, a to na svátek svatého Martina (11. 11.) přivítá i letošní druhou auto-moto veteránskou burzu Retro Garáž.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.