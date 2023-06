V zahraničí berou ženy jako závodnice, u nás se to pořád nenosí, říká Roučková

Je první Češkou v historii, jež protnula cíl nejnáročnější rallye světa – Rallye Dakar. Dvacet let jezdila závody na čtyřkolkách, teď přesedlala na auto a jezdí v kategorii královské disciplíny, kterou jsou navigační rallye. Mohla by směle vyjít na módní mola, přesto se věnuje koníčkům spíše mužským. „Důležité je dělat sport s láskou, pak je jedno, co děláte. I když pravda je, že motosporty zatím moc ženám nepřejí,“ říká OLGA ROUČKOVÁ (39), kterou nejen motoristický svět zná pod jménem Ollie. | foto: Michal Sváček, MAFRA