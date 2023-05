Liazky měly mejdan k výročí. České náklaďáky znali na Dakaru, Kubě i v KLDR

Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se o víkendu sjela nákladní auta značky Liaz. Město si tak připomnělo 70 let od zahájení jejich výroby v samostatném závodě a 20 let od posledního smontovaného vozu.