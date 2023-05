Rád věci ovládám. Ve světě Dakaru už jsem legenda, říká Martin Macík

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Říká se, že Dakar je jeden z nejtěžších závodů na světě. A já v něm chci být nejlepší, hlásí rallye závodník Martin Macík. Nemá to tak ale jen ve sportu, svou ctižádostivost a sebevědomí uplatňuje také v podnikání. I když mu je teprve čtyřiatřicet let, pomalu, ale jistě si plní všechny sny, které měl. A co bude pak? I o tom jsem si povídali.