Autofotka týdne: Zemřel otec ikon Lancie Stratos, Ferrari F40 a Bugatti

„Od F40 jsme se naučili jednu nebo dvě malé věci“, řekl Nicola Materazzi, inženýr narozený v roce 1939, v rozhovoru v roce 2001, který s ním dělal italský automobilový novinář Emanuele Colombo.

Byl vášnivý a laskavý. „Když jsme mluvili o aerodynamice, funkci tvaru světlometů a přívodů vzduchu na podbězích kol pro snížení vztlaku, díky své znalosti viděl proudění vzduchu ještě předtím, než vzal auto do tunelu větru. Viděl je ještě předtím, než karosář vykoval panely karoserie. Byl to dlouhý a vzrušující rozhovor s inženýrem, který zjednodušil i ty nejsložitější věci: talent, který mají všichni velikáni jakékoli disciplíny společný,“ popisuje Colombo.

22. srpna 2017

Materazzi působil dekády ve vedení technických oddělení nejslavnějších italských automobilek. Skvělý konstruktér se do aut zamiloval už jako malý. Ještě než uměl číst, prosil rodiče, aby mu předčítali články z motoristických časopisů.

Narodil se nedaleko jihoitalského Salerna a vystudoval strojní inženýrství na univerzitě v Neapoli, tam také postavil vlastními silami svou první závodní motokáru, to mu bylo dvaadvacet let. Po začátcích jako učitel rýsování a stáži v rafinerii Mobil Oil se přestěhoval do Turína a nastoupil v roce 1968 do Lancie, kde mu v roce 1971 svěřili práci na nastavení podvozku, pohonu i aerodynamice projektu Stratos, jednoho z nejslavnějších rallyových aut všech dob.

V roce 1978 se přesunul nejprve k Abarthu, kde řídil projekt, který měl vést k monopostu Formule Fiat Abarth. Poté nakrátko k Oselle kde stavěl nejprve stroj pro formuli 2 a později první formuli 1. Na konci roku 1979 přešel do Ferrari: nejprve do sportovního managementu, poté od roku 1982 do průmyslového managementu, tam řídil design slavných modelů – homologačního speciálu 288 GTO, impozantní dvanáctiválcové TestaRossy a také modelů 412 GT, 328 a 208 turbo.

„Enzo Ferrari si jej zavolal do kanceláře, kde mu ukázal nákres homologačního speciálu 288 GTO. Chtěl znát jeho názor na přeplňovaný motor V8 3.0, který měl podle vývojového oddělení produkovat výkon 320 koní. Materazzi řekl, že takový motor zvládne s přehledem i 400 koní. Enzo tak škrtl číslo 320, napsal 400 a papír z vývoje mu předal. Pak už jen řekl: ´Užij si to´,“ popisuje magazín Autorevue.

A pak přišel vrchol Materazziho kariéry, kompletně dohlížel na tvorbu zbožštělého Ferrari F40.

V roce 1988 ovšem Materazzi Maranello opouští, aby se stal technickým ředitelem Cagiva, u které s modelem C591 Eddie Lawson vyhraje dva závody mistrovství světa třídy pětistovek v roce 1991. Ale v tom roce je Materazzi již v Bugatti, aby vytvořil legendární EB110.

Když projekt Romana Artioliho za dodnes nevyjasněných okolností zkrachoval, podílel se na vývoji nového motoru pro výrobce motocyklů Laverda a poté převezme režii projektu Edonis v B-Engineering, který duchovně navazuje na původní Artioliho Bugatti.

Na odpočinek odešel v roce 2006, zemřel 23. srpna 2022 ve věku 83 let.